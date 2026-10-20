Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13-12

Các đồng chí chủ trì họp báo. Ảnh: Hoa Nguyên

Đồng chủ trì họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại; Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 có chủ đề “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”. Triển lãm diễn ra từ ngày 10 đến 13-12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức cho biết triển lãm có tổng diện tích khoảng 123.800 m², tăng khoảng 23.800m² so với kỳ triển lãm năm 2024. Trong đó, khu trưng bày trong nhà rộng 23.500 m², khu trưng bày ngoài trời 24.700 m². Không gian triển lãm được quy hoạch thành 7 khu vực chính, phục vụ hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tổ chức hội thảo, giao lưu và kết nối hợp tác. Đến nay đã có 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày với diện tích trong nhà 8.017 m2 và diện tích ngoài trời 425 m2; trong đó có 16 gian hàng quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại họp báo. Ảnh: PV.

Việc mở rộng quy mô không chỉ tạo điều kiện để các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế giới thiệu sản phẩm, công nghệ mà còn mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ. Qua đó, Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận những xu hướng phát triển mới của lĩnh vực quốc phòng. Đây là cơ sở phục vụ nghiên cứu, lựa chọn, mua sắm, cải tiến và sản xuất trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Một trong những nội dung trọng tâm của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 là giới thiệu năng lực nghiên cứu, sản xuất và phát triển sản phẩm của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Tại khu trưng bày ngoài trời, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an dự kiến giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật đang được biên chế trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, trong đó có nhiều loại trang bị mới. Các gian hàng trong nhà của Bộ Quốc phòng tập trung giới thiệu sản phẩm, dịch vụ do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hoa Nguyên.

Danh mục dự kiến trưng bày gồm 123 vũ khí, trang bị kỹ thuật thuộc 80 chủng loại, trong đó, 48 loại được đề xuất trưng bày lần đầu tại triển lãm năm 2026. Cùng với đó, 579 sản phẩm, dịch vụ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã được thông qua danh mục giới thiệu tại sự kiện. Qua đó góp phần phản ánh nỗ lực nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ của công nghiệp quốc phòng trong nước.

Các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế cũng sẽ trưng bày phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị phục vụ Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng và công tác hậu cần, kỹ thuật. Hoạt động trưng bày tạo điều kiện để các đơn vị giới thiệu thành tựu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thông tin tại họp báo. Ảnh: Hoa Nguyên

Điểm nhấn khác của triển lãm là không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa ba miền, có diện tích khoảng 8.200m². Các sản phẩm kinh tế - quốc phòng tiêu biểu, sản phẩm thương hiệu quốc gia và sản phẩm làng nghề đặc trưng vùng miền được giới thiệu kết hợp với hoạt động tương tác, trải nghiệm. Chương trình do Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, với sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội. Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục tham gia trưng bày tại sự kiện. Tại đây còn bố trí khu văn hóa Việt Nam với chủ đề “Việt Nam gấm hoa - khát vọng vươn xa”, giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Đặc biệt, khu trải nghiệm quốc phòng, trò chơi quân sự có diện tích khoảng 11.000m², dự kiến tổ chức các nội dung trải nghiệm về quân y, kỹ thuật đặc công, chó nghiệp vụ và bắn súng mô phỏng.

Các đại biểu tham dự họp báo. Ảnh: Hoa Nguyên.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc triển lãm diễn ra từ 9h đến 10h30 ngày 10-12, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Hợp tác quốc tế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vì hòa bình và phát triển bền vững"; hội thảo về hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước và các hội thảo chuyên đề, hoạt động gặp gỡ, trao đổi, ký kết giữa các đoàn khách, đối tác.

Tính đến thời điểm họp báo, có 44 đoàn đến từ 30 quốc gia đăng ký thăm Việt Nam và tham dự triển lãm.

Triển lãm mở cửa hằng ngày từ 10h đến 17h; riêng ngày 13-12 kết thúc lúc 15h. Triển lãm cũng mở cửa để nhân dân tham quan trong hai ngày 12 và 13-12.