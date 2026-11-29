Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 do Bộ Quốc phòng chủ trì, mang thông điệp "Hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển". Đây là nền tảng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam và các đối tác toàn cầu, đồng thời là dịp để nhân dân tìm hiểu về quốc phòng.

Triển lãm có ba hoạt động trọng tâm. Thứ nhất, trưng bày sản phẩm và công nghệ, nơi doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, giải pháp quốc phòng, an ninh tiên tiến tới lực lượng vũ trang Việt Nam và khu vực. Thứ hai, hội thảo kỹ thuật chuyên ngành, để các nhà sản xuất giới thiệu giải pháp, trao đổi về thách thức kỹ thuật và hợp tác với người sử dụng cuối. Thứ ba, kết nối doanh nghiệp, thiết lập quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất, nhà cung ứng với các cơ quan quốc phòng và thương mại quân sự.

Lĩnh vực trưng bày được chia thành năm nhóm:

Phòng không - không quân: Máy bay tiêm kích, trực thăng, máy bay huấn luyện, máy bay không người lái, các loại tên lửa, tổ hợp pháo và tên lửa phòng không.

Hải quân: Tàu ngầm, tàu chiến, tàu bổ trợ, phương tiện lặn không người lái, thiết bị trinh sát ngầm, ngư lôi, thủy lôi.

Lục quân: Vũ khí bộ binh, đạn dược, pháo, tên lửa, xe tăng, xe thiết giáp, xe công binh.

An ninh: Sinh trắc học, kiểm soát biên giới, chống khủng bố, phòng chống tội phạm mạng, cứu hộ, cứu nạn.

Công nghệ cao và lĩnh vực khác: Giải pháp tác chiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tên lửa siêu âm và siêu vượt âm, radar, tác chiến mạng và tác chiến điện tử, hệ thống huấn luyện, mô phỏng.

Theo Bộ Quốc phòng, kỳ tổ chức năm 2024 có quy mô trưng bày 43.000 m², với 241 công ty tham dự, 9 gian hàng quốc gia, 48 quốc gia và 52 đoàn đại biểu quốc tế. Sự kiện thu hút hơn 25.000 khách chuyên ngành, có hơn 1.000 cuộc gặp mặt song phương và hơn 20 hội thảo, thuyết trình.