Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra trong 4 ngày tại Sân bay Gia Lâm

Họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: TRẦN BÌNH

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, triển lãm sẽ góp phần khẳng định đường lối, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam; đồng thời lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đây là dịp để quảng bá năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí do công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước, cũng như tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm CNQP.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy phát biểu tại họp báo. Ảnh: TRẦN BÌNH

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13-12 tại sân bay Gia Lâm, TP Hà Nội, với chủ đề: “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”. Đây là lần thứ ba Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế, sau các kỳ năm 2022 và năm 2024. Ban tổ chức dự kiến dành hai ngày, 12 và 13-12, để đón tiếp nhân dân tham quan triển lãm

Khu vực triển lãm có tổng diện tích khoảng 123.800m2, gồm 7 khu vực chính. Đến nay, đã có 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày cả trong nhà và ngoài trời. Trong đó, có 16 gian hàng đến từ quốc gia Anh, Ba Lan, Canada, Italia, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia...

Tại triển lãm, doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không - không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Các đồng chí chủ trì và trả lời câu hỏi phóng viên tại cuộc họp báo. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tại khu trưng bày ngoài trời, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế của quân đội và công an. Trong đó có nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, lần đầu giới thiệu.

Trong lễ khai mạc triển lãm sẽ có chương trình nghệ thuật chào mừng, phần trình diễn của lực lượng đặc công, phần bay chào mừng bằng trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Các đại biểu tham dự cuộc họp báo. Ảnh: TRẦN BÌNH

Từ ngày 15-11, ban tổ chức sẽ đăng ký online cho người dân. Nếu người dân không đăng ký online được, khi đến triển lãm, tại các điểm cổng vào sẽ có bộ phận hỗ trợ đăng ký trực tiếp. Chỉ những người đăng ký thành công, có khuôn mặt xác thực với thông tin liên quan trên hệ thống, thì mới được vào khu triển lãm. Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ phối hợp với Công an TP Hà Nội có kế hoạch phân luồng giao thông, bảo đảm chỗ đỗ xe trong thời gian diễn ra triển lãm.