Điểm đặc biệt của triển lãm quốc phòng nằm ở chỗ, phía sau những hệ thống vũ khí, trang thiết bị và công nghệ quân sự được giới thiệu là sự hiện diện của các chủ thể có vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách, xây dựng lực lượng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Bởi vậy, giá trị của một triển lãm không chỉ được đo bằng số lượng sản phẩm trưng bày, doanh nghiệp tham gia hay các hợp đồng được ký kết, mà còn ở khả năng tạo dựng môi trường đối thoại, củng cố lòng tin và mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các quốc gia.

Ngày 4 tháng 3 năm 2024: Phó Tiểu vương, Ngài Sheikh Abdullah bin Hamad Al-Thani, đã khai mạc Triển lãm và Hội nghị Quốc phòng Hàng hải Quốc tế Doha (DIMDEX) 2024 lần thứ tám tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Qatar - Ảnh: dimdex

Nhìn từ góc độ đó, triển lãm quốc phòng quốc tế không đơn thuần là một sự kiện chuyên ngành. Đây còn là một hình thức kết hợp giữa ngoại giao, hợp tác công nghiệp quốc phòng và quảng bá hình ảnh quốc gia, qua đó góp phần thể hiện năng lực tổ chức, tư duy hội nhập và vị thế của nước chủ nhà trong quan hệ quốc tế.

Khi triển lãm trở thành một kênh đối ngoại quốc phòng

Một trong những điểm khác biệt căn bản giữa triển lãm quốc phòng quốc tế với các hội chợ thương mại thông thường là tính chất đa chủ thể và sự gắn kết chặt chẽ với hoạt động đối ngoại cấp nhà nước. Bên cạnh các tập đoàn công nghiệp quốc phòng, nhà sản xuất, chuyên gia và khách tham quan chuyên ngành, những sự kiện này thường có sự tham dự của lãnh đạo cơ quan quốc phòng, chỉ huy quân đội, đại diện chính phủ, tùy viên quân sự và các đoàn đại biểu chính thức đến từ nhiều quốc gia.

Sự hiện diện của các chủ thể này tạo nên một môi trường tiếp xúc đặc thù. Tại đó, hoạt động giới thiệu sản phẩm, công nghệ không tách rời những cuộc gặp gỡ, trao đổi về nhu cầu, định hướng hợp tác và các vấn đề chuyên môn cùng quan tâm. Một hệ thống trang bị được giới thiệu có thể mở đầu cho cuộc trao đổi về khả năng chuyển giao công nghệ; một cuộc tiếp xúc giữa các đoàn quân sự có thể tạo tiền đề cho hợp tác đào tạo, nghiên cứu, bảo đảm kỹ thuật hoặc trao đổi kinh nghiệm xây dựng lực lượng.

DIMDEX 2024 của Qatar là một ví dụ đáng chú ý về cách tổ chức kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một sự kiện. Triển lãm lần thứ 8 này được tổ chức dưới sự bảo trợ của Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani; Phó Quốc vương Abdullah bin Hamad Al-Thani trực tiếp khai mạc ngày 4/3/2024. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nhà nước phụ trách các vấn đề quốc phòng, các bộ trưởng, đại sứ, trưởng đoàn, chỉ huy quân đội và đại diện các doanh nghiệp quốc phòng. Bên cạnh không gian trưng bày, sự kiện còn có hoạt động giới thiệu tàu quân sự tại cảng Hamad, cùng các hoạt động trao đổi chuyên ngành về an ninh và quốc phòng hàng hải.

Đáng chú ý, DIMDEX không chỉ tạo điều kiện để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, công nghệ mà còn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chỉ huy quân sự và chuyên gia trong lĩnh vực hàng hải. Cách tổ chức này cho thấy một triển lãm quốc phòng có thể tạo ra nhiều tầng kết nối: từ tiếp xúc cấp nhà nước, trao đổi giữa các lực lượng quân đội đến hợp tác giữa các chủ thể công nghiệp quốc phòng.

Triển lãm và Hội nghị Quốc phòng Hàng hải Quốc tế Doha (DIMDEX) lần thứ 8 năm 2024 khai mạc đầy ấn tượng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Qatar, dưới sự chủ trì của Phó Tiểu vương, Ngài Sheikh Abdullah bin Hamad Al-Thani - Ảnh: dimdex

Từ thực tiễn đó có thể thấy, triển lãm quốc phòng tạo ra một lợi thế mà không phải hoạt động đối ngoại nào cũng có được: khả năng quy tụ nhiều đối tác trong cùng một không gian, cùng thời điểm và xoay quanh những lĩnh vực hợp tác cụ thể. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp giúp các bên hiểu rõ hơn về năng lực, nhu cầu, trình độ công nghệ cũng như định hướng phát triển của nhau. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành sự quan tâm, thúc đẩy trao đổi và từng bước xây dựng những chương trình hợp tác phù hợp.

Trong lĩnh vực quốc phòng, giá trị của sự hiểu biết và tin cậy càng có ý nghĩa đặc biệt. Bởi đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, chủ quyền và lợi ích chiến lược của mỗi nước. Hợp tác vì thế không thể chỉ dựa trên nhu cầu thương mại trước mắt, mà còn đòi hỏi sự tôn trọng, minh bạch, hiểu biết về chính sách và khả năng đáp ứng những nguyên tắc, điều kiện của các bên. Một triển lãm được tổ chức chuyên nghiệp, có nội dung trao đổi thực chất sẽ góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho quá trình đó.

Tất nhiên, không nên đồng nhất sự hiện diện tại triển lãm với mức độ gắn kết hay kết quả hợp tác thực tế. Một cuộc gặp chưa đồng nghĩa với một thỏa thuận; một biên bản ghi nhớ cũng chưa mặc nhiên bảo đảm chương trình hợp tác sẽ được triển khai hiệu quả. Ý nghĩa đối ngoại của triển lãm cần được nhìn nhận ở cả khả năng mở ra cơ hội và tạo dựng nền tảng để những cơ hội ấy tiếp tục được cụ thể hóa thông qua các kênh chính thức.

Vị thế quốc gia được khẳng định từ năng lực kết nối và thông điệp đối ngoại

Đăng cai một triển lãm quốc phòng quốc tế không chỉ là việc chuẩn bị mặt bằng, cơ sở vật chất hay bảo đảm các điều kiện kỹ thuật cho hoạt động trưng bày. Ở tầm cao hơn, đó là quá trình tổ chức một sự kiện đối ngoại có sự tham gia của nhiều quốc gia, nhiều tổ chức và các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực có yêu cầu cao về an ninh, kỹ thuật và chuyên môn.

Năng lực của nước chủ nhà vì thế được thể hiện trên nhiều phương diện, như khả năng quy tụ đối tác, tổ chức đón tiếp các đoàn đại biểu, bảo đảm an ninh, an toàn, điều phối hoạt động chuyên ngành, xây dựng nội dung hội nghị và duy trì môi trường giao lưu, hợp tác chuyên nghiệp. Một sự kiện được tổ chức bài bản, có tính kết nối cao sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh về một quốc gia có năng lực tổ chức, có trách nhiệm và sẵn sàng tham gia sâu hơn vào các hoạt động hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, vị thế quốc gia không thể chỉ được đánh giá bằng quy mô triển lãm, số lượng đoàn cấp cao hay giá trị các hợp đồng được công bố. Những con số có thể phản ánh sức hút và hiệu quả nhất định của sự kiện, nhưng chưa đủ để nói lên tầm vóc đối ngoại. Điều quan trọng hơn là quốc gia đăng cai có tạo được một không gian hợp tác bình đẳng, cởi mở, có khả năng kết nối những đối tác khác biệt và truyền tải được thông điệp nhất quán về chính sách quốc phòng của mình hay không.

Trong ngày thứ hai của triển lãm DIMDEX 2024, một lễ ký kết hợp đồng đã diễn ra giữa Hải quân Qatar (QENF) và nhà máy đóng tàu Dearsan của Thổ Nhĩ Kỳ, liên quan đến việc thiết kế, đóng mới và bàn giao hai tàu tấn công nhanh (FAC) dài 50 mét - Ảnh: dimdex

Đây cũng là điểm làm nên ý nghĩa chiến lược của hoạt động đăng cai. Thông qua triển lãm, nước chủ nhà có cơ hội giới thiệu không chỉ năng lực công nghiệp quốc phòng mà còn cả quan điểm, chính sách và cách tiếp cận đối với các vấn đề an ninh, hòa bình và hợp tác quốc tế. Khi thông điệp được thể hiện rõ ràng, nhất quán, đi cùng với cách tổ chức chuyên nghiệp và những hoạt động hợp tác thực chất, triển lãm sẽ trở thành một kênh quảng bá hình ảnh quốc gia có sức lan tỏa.

Đối với Việt Nam, ý nghĩa này càng cần được nhìn nhận trong mối liên hệ với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đồng thời gắn với chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ, kiên định nguyên tắc không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia và không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, việc chủ động mở rộng các kênh đối ngoại quốc phòng, tăng cường trao đổi và hợp tác với các đối tác có ý nghĩa thiết thực. Một mặt, hoạt động này góp phần củng cố hiểu biết, xây dựng lòng tin, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp cận những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác nghiên cứu, sản xuất và từng bước nâng cao năng lực tự chủ của công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026: Khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm và hợp tác

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 13/12, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, tiếp tục là một hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng do Bộ Quốc phòng chủ trì. Với định hướng kết hợp trưng bày, giới thiệu công nghệ, tiếp xúc các đoàn cấp cao, kết nối doanh nghiệp và tổ chức các hội thảo chuyên ngành, sự kiện mở ra cơ hội để Việt Nam tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp quốc phòng.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt, là sự kiện quốc tế nổi bật với thông điệp "Hòa bình - Hợp tác – Cùng phát triển", góp phần thúc đẩy đối ngoại và hợp tác quốc phòng trên tất cả các lĩnh vực; vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 có sự tham gia của 66 đoàn đại biểu quốc tế và hơn 240 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đến từ 49 quốc gia cho thấy uy tín, thương hiệu trong tổ chức triển lãm quốc phòng của Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Điểm đáng chú ý là giá trị của triển lãm không chỉ nằm ở việc giới thiệu những thành tựu nghiên cứu, sản xuất và làm chủ một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật của Việt Nam. Quan trọng hơn, đây là dịp để cộng đồng quốc tế có cái nhìn trực tiếp hơn về năng lực, tiềm lực và định hướng phát triển công nghiệp quốc phòng của Việt Nam; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị trong nước tiếp cận, tìm hiểu những xu hướng công nghệ mới và khả năng hợp tác với các đối tác quốc tế.

Trong đó, việc kết hợp không gian trưng bày với các hoạt động hội thảo khoa học, giới thiệu công nghệ và kết nối chuyên ngành có ý nghĩa thiết thực. Những lĩnh vực như công nghệ số, bán dẫn, robot, tự động hóa, công nghệ hàng không vũ trụ, vật liệu mới hay công nghệ viễn thông thế hệ mới không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển của công nghiệp quốc phòng mà còn mở ra khả năng ứng dụng rộng hơn trong nền kinh tế. Nếu được khai thác hiệu quả, các hoạt động kết nối tại triển lãm có thể góp phần thúc đẩy trao đổi tri thức, kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng hợp tác phù hợp với năng lực, nhu cầu của Việt Nam.

Đặc biệt, thông điệp “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” cần được thể hiện xuyên suốt trong cách thức tổ chức, nội dung giao lưu và hoạt động đối ngoại của sự kiện. Đây không chỉ là thông điệp mang tính chất giới thiệu, mà còn phản ánh cách tiếp cận nhất quán của Việt Nam: phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và góp phần duy trì hòa bình, ổn định.

Nhìn rộng hơn, một triển lãm quốc phòng thành công không chỉ khép lại sau những ngày trưng bày và các hoạt động lễ tân. Giá trị lâu dài của sự kiện nằm ở những mối quan hệ được thiết lập, những vấn đề chuyên môn được mở ra, những cơ hội hợp tác được tiếp tục theo đuổi và khả năng chuyển hóa các kết nối ban đầu thành kết quả cụ thể.

Với Việt Nam, việc tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế không chỉ là dịp giới thiệu thành tựu của ngành công nghiệp quốc phòng, mà còn thể hiện tinh thần chủ động hội nhập, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế và mong muốn đóng góp vào hòa bình, ổn định thông qua hợp tác. Khi năng lực tổ chức được kết hợp với thông điệp đối ngoại rõ ràng và những nội dung hợp tác thực chất, triển lãm sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện chuyên ngành, trở thành dấu ấn đối ngoại có ý nghĩa, góp phần khẳng định hình ảnh và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.