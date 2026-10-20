Triển lãm Quốc phòng 2026 dùng AI nhận diện, chuẩn bị hai trực thăng cấp cứu

Xác thực thông tin trước khi vào cổng

Tại buổi họp báo do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 20/10, Thiếu tướng Lê Văn Đãng - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu), cho biết, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Thời gian tham quan triển lãm dự kiến từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 12/12 và từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 13/12.

Thiếu tướng Lê Văn Đãng thông tin về cách đăng ký tham quan triển lãm. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Theo ông Đãng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được giao ứng dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt phục vụ kiểm soát khách tham quan. Hệ thống đăng ký trực tuyến dự kiến mở từ ngày 15/11.

Khi đăng ký, người tham quan cung cấp hình ảnh giấy tờ căn cước hoặc hộ chiếu và ảnh rõ khuôn mặt. Thông tin được tự động đồng bộ với hệ thống kiểm soát tại cổng. Với người chưa đăng ký kịp trên mạng, Viettel bố trí các điểm đăng ký bổ sung tại khu vực đường vào triển lãm.

Việc tham quan không giới hạn độ tuổi nhưng phải có thông tin căn cước được xác thực. “Những người chưa được xác thực thì chưa được vào”, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến lưu ý.

Cùng với nhận diện khuôn mặt, tại các cổng vào còn có phương tiện kiểm tra, kiểm soát chất nổ, chất độc và phóng xạ. Các lực lượng chuyên trách sử dụng trang thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh, an toàn khu vực triển lãm.

Về khả năng mở thêm thời gian tham quan, đại diện Ban tổ chức triển lãm cho biết sẽ căn cứ tình hình cụ thể và nhu cầu của nhân dân để báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Chuẩn bị hai trực thăng cấp cứu

Thiếu tướng Đinh Công Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, cho biết phương án bảo đảm hậu cần được xây dựng cho các lực lượng tham gia triển lãm, trong đó có nội dung phục vụ người dân đến tham quan.

Một phương án được chuẩn bị là cấp cứu bằng trực thăng trong trường hợp khẩn cấp. Theo ông Phương, lực lượng bảo đảm phối hợp với Binh đoàn 18, với hai máy bay trực thăng cùng tổ quân y, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ cấp cứu.

Thiếu tướng Đinh Công Phương thông tin với báo chí về phương án bảo đảm hậu cần tại triển lãm. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Tại khu vực triển lãm, công tác chăm sóc sức khỏe được tính toán từ xử trí tại chỗ đến phương án chuyển người cần cấp cứu tới các cơ sở y tế. Những tình huống như khách tham quan bị say nắng, người cao tuổi cần hỗ trợ cũng được tính đến trong quá trình chuẩn bị.

Các lực lượng quân y, các bệnh viện quân đội như 108, 103, 354, 105 và bệnh viện dân sự được kết nối để phối hợp bảo đảm sức khỏe cho khách tham quan.

Về nước uống, ban tổ chức dự tính bố trí 24 cây nước, cùng các điểm phục vụ nước lọc đóng chai, ăn uống nhẹ. Công tác bảo đảm còn bao gồm vệ sinh, phòng bệnh và an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra triển lãm.

Về giao thông, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ phối hợp Công an Thành phố xây dựng phương án phân luồng từ xa, bố trí bãi đỗ xe và điều hành việc đi lại trong hai ngày đón nhân dân. Phương án có tính đến các công trình đang thi công gần khu vực tổ chức triển lãm.

Ngoài tham quan vũ khí, trang bị, người dân có thể tìm hiểu khu trải nghiệm quốc phòng, trò chơi quân sự rộng khoảng 11 nghìn m2. Các nội dung gồm trải nghiệm quân y, kỹ thuật đặc công, chó nghiệp vụ và bắn súng mô phỏng.

Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa ba miền rộng khoảng 8.200m2 kết hợp các hoạt động tương tác, trải nghiệm. Trong đó có không gian văn hóa Việt Nam mang chủ đề “Việt Nam gấm hoa - khát vọng vươn xa”.

Flycam không được cấp phép sẽ bị ép hạ Thiếu tướng Lê Văn Đãng cho biết, phóng viên tác nghiệp tại khu vực triển lãm được sử dụng flycam khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ quy định về độ cao bay. Ngoài thủ tục cấp phép, các thiết bị bay không người lái, thiết bị ghi hình hoạt động trên không còn phải đăng ký tại bộ phận kiểm soát an ninh của triển lãm. Theo Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, lực lượng tác chiến điện tử tổ chức trinh sát, kiểm soát các phương tiện bay trong khu vực. Flycam không được cấp phép, không có số hiệu đã đăng ký sẽ bị ép hạ. Ban tổ chức và cơ quan bảo đảm an ninh, an toàn không chịu trách nhiệm về việc phương tiện không được cấp phép bị ép hạ, hỏng hóc trong quá trình quay phim bằng flycam.