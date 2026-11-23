Triển lãm là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam - lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với công chúng và du khách, mở ra cơ hội khám phá lịch sử kiến trúc, diện mạo đô thị Việt Nam qua những tài liệu lưu trữ gốc quý giá của Việt Nam và Pháp.

Tham Dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý, chuyên môn về lưu trữ, kiến trúc, quy hoạch, xây dựng và bảo tồn di sản; các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu.

Triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa Việt Nam, đưa di sản tư liệu đến gần hơn với công chúng, đồng thời thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Pháp trong lĩnh vực lưu trữ.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra trong bối cảnh cơ quan lưu trữ hai nước đã phối hợp xây dựng hồ sơ đề cử khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp về Việt Nam và Đông Dương vào Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO vào cuối năm 2025.

Việc giới thiệu những tài liệu lưu trữ có giá trị tại Triển lãm góp phần khẳng định giá trị lịch sử, tính xác thực và ý nghĩa của khối tài liệu, qua đó lan tỏa nhận thức về trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản tư liệu có giá trị đối với Việt Nam, Pháp và ký ức chung của nhân loại.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng cho biết: Tài liệu lưu trữ, di sản tư liệu là bộ phận quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, lưu giữ những bằng chứng xác thực về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam qua các thời kỳ.

Trong đó, kiến trúc góp phần tạo nên diện mạo đô thị, phản ánh lịch sử, văn hóa và những biến đổi của đời sống xã hội qua từng thời kỳ. Giai đoạn 1858-1945, nhiều công trình mang phong cách kiến trúc Pháp được xây dựng tại Việt Nam; những công trình còn tồn tại đến nay đã trở thành dấu ấn kiến trúc, góp phần định hình diện mạo nhiều đô thị.

Trong bối cảnh đẩy mạnh quy hoạch và phát triển đô thị hiện nay, việc nhận diện, nghiên cứu và gìn giữ những giá trị kiến trúc được hình thành qua lịch sử có ý nghĩa thiết thực, góp phần hài hòa giữa phát triển hiện đại với bảo tồn bản sắc và chiều sâu văn hóa đô thị.

Để làm sáng rõ lịch sử hình thành, biến đổi và giá trị của các công trình, tài liệu lưu trữ giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bản vẽ kiến trúc, bản đồ quy hoạch, hồ sơ thiết kế, thi công, văn bản hành chính và hình ảnh do các cơ quan lưu trữ Việt Nam và Pháp bảo quản là những bằng chứng xác thực, giúp tái hiện diện mạo công trình trong bối cảnh lịch sử, đô thị và xã hội đương thời. Từ nguồn tư liệu đó, Ban tổ chức lựa chọn hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh tiêu biểu về gần 60 công trình kiến trúc trên cả ba miền đất nước để giới thiệu tại Triển lãm.

Không dừng lại ở hình thức trưng bày truyền thống, Triển lãm lần này đã ứng dụng các giải pháp thiết kế, trình chiếu và công nghệ hiện đại, tạo không gian tiếp cận di sản tư liệu trực quan, sinh động.

Sự đồng hành của Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc AA, các chuyên gia, kiến trúc sư và các đơn vị liên quan đã góp phần kết nối tài liệu lưu trữ với tri thức chuyên môn và cách thể hiện sáng tạo, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Theo Cục trưởng Đặng Thanh Tùng, nhiều năm qua, cơ quan lưu trữ hai nước Việt Nam và Pháp đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và ngày càng đi vào chiều sâu, triển khai nhiều hoạt động, tạo ra những sản phẩm hợp tác thiết thực như các ấn phẩm, triển lãm, hoạt động trao đổi, nghiên cứu và giới thiệu tài liệu lưu trữ. Việc xây dựng Cổng thông tin điện tử tài liệu lưu trữ tiếng Pháp dùng chung đã mở thêm phương thức kết nối, chia sẻ và khai thác nguồn tài liệu giữa hai bên.

Triển lãm lần này còn khẳng định mạnh mẽ giá trị nổi bật và ý nghĩa toàn cầu của khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp về Việt Nam và Đông Dương - khối tài liệu đã được cơ quan lưu trữ của hai nước Việt Nam và Pháp lập hồ sơ đề cử Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO vào cuối năm 2025. Những tài liệu lưu trữ được giới thiệu tại đây là những minh chứng xác thực, góp phần lan tỏa nhận thức về giá trị của khối tài liệu, đồng thời thúc đẩy quá trình xem xét, ghi danh di sản có ý nghĩa đối với lịch sử Việt Nam, Pháp và ký ức chung của nhân loại.

Triển lãm được chia thành hai phần nội dung chính. Phần thứ nhất giới thiệu những công trình kiến trúc tiêu biểu tại nhiều địa phương, giúp công chúng tìm hiểu quá trình hình thành, biến đổi của từng công trình cũng như sự giao thoa, tiếp biến với điều kiện lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam. Phần thứ hai tập trung vào tài liệu về quy hoạch đô thị, phản ánh quá trình tổ chức không gian, hình thành và phát triển diện mạo các đô thị Việt Nam giai đoạn 1858-1945. Đáng chú ý, triển lãm không dừng lại ở hình thức trưng bày truyền thống mà ứng dụng các giải pháp thiết kế, trình chiếu và công nghệ hiện đại, tạo không gian tiếp cận di sản tư liệu trực quan, sinh động.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy đánh giá triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh cả nước triển khai những định hướng chiến lược về phát triển văn hóa tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh: tài liệu lưu trữ quốc gia không chỉ là đối tượng quản lý, bảo quản đơn thuần mà còn là bộ phận cấu thành quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, là nguồn lực đặc biệt phục vụ nghiên cứu lịch sử, phát triển văn hóa và đời sống xã hội. Vì vậy, công tác bảo quản an toàn tài liệu cần gắn với việc tổ chức khai thác, phát huy hiệu quả giá trị tài liệu.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret chia sẻ: Triền lãm diễn ra vào đúng thềm một ngày trọng đại của đất nước Việt Nam - ngày tôn vinh văn hóa Việt Nam.

Đây là một yếu tố nền tảng, một trong những yếu tố then chốt trong sự phát triển của đất nước các bạn và nước Pháp. Đối với một nhà ngoại giao, tài liệu lưu trữ là một điều rất đặc biệt. Trước hết là bởi nền ngoại giao được xây dựng từ chính các tài liệu lưu trữ. Các nhà ngoại giao là những người gác đền, là những người gìn giữ ký ức của lịch sử.

Theo Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Didier Le Bret, thông qua tài liệu lưu trữ, chúng ta giúp lịch sử và các công trình kiến trúc lên tiếng rõ ràng hơn, đồng thời phản ánh chân thực về sự hiện diện của chúng tôi tại đất nước các bạn trước đây. Vấn đề ký ức, tài liệu lưu trữ là một chủ đề vô cùng sống động, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc và có vai trò thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước hiện nay.

Nhân dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước mở cửa miễn phí để đón tiếp công chúng tham quan Triển lãm "Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ" tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn (phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội).