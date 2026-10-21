Triển lãm OGAV 2026 và VIMOX 2026: Kết nối chuỗi ngành dầu khí, hàng hải

Ngày 21/10, Triển lãm Máy móc, Thiết bị, Công nghệ ngành Dầu khí Việt Nam 2026 (OGAV 2026) và Triển lãm Máy móc, Thiết bị, Công nghệ ngành Hàng hải & Đóng tàu Việt Nam 2026 (VIMOX 2026) chính thức khai mạc tại The ADORA Center, TP. Hồ Chí Minh.

Hai triển lãm do Công ty Fireworks Trade Media Việt Nam tổ chức, tạo nền tảng kết nối chuyên ngành giữa các doanh nghiệp dầu khí, năng lượng, hàng hải, đóng tàu và công nghiệp ngoài khơi. Sự kiện hướng đến việc tăng cường trao đổi công nghệ, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với các thương hiệu quốc tế.

Ngày 21/10, triển lãm OGAV 2026 và VIMOX 2026 chính thức khai mạc tại The ADORA Center, TP. Hồ Chí Minh.

Kết nối các lĩnh vực trong chuỗi công nghiệp

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Susan Tricia, đồng sáng lập, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Fireworks Trade Media cho biết, với hơn 200 thương hiệu quốc tế tham gia trưng bày, đây hiện là triển lãm kết hợp lớn nhất tại Việt Nam trong các lĩnh vực dầu khí, hàng hải và công trình ngoài khơi.

Theo bà Susan Tricia, việc tổ chức đồng thời các triển lãm tạo điều kiện kết nối những lĩnh vực có mối quan hệ chặt chẽ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các dự án dầu khí phụ thuộc vào sự hỗ trợ của ngành hàng hải và công nghiệp ngoài khơi, từ tàu vận chuyển nhân lực, thiết bị đến tàu chuyên dụng phục vụ thi công, bảo dưỡng.

Ngược lại, ngành đóng mới và sửa chữa tàu cung cấp phương tiện, năng lực kỹ thuật phục vụ hoạt động của các dự án. Nhu cầu từ lĩnh vực năng lượng cũng tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các nhà máy đóng tàu, chủ tàu, doanh nghiệp kỹ thuật và nhà cung cấp thiết bị.

Việc quy tụ các ngành dưới một mái nhà tạo không gian giới thiệu sản phẩm, đồng thời giúp kết nối đơn vị phát triển dự án với các doanh nghiệp cung ứng thiết bị, công nghệ và dịch vụ hỗ trợ. Đây cũng là cơ hội để các bên tìm kiếm giải pháp trước những yêu cầu chung về an toàn, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và thích ứng với sự thay đổi của nhu cầu năng lượng.

Đổi mới công nghệ, hướng tới phát triển bền vững

Trong khuôn khổ sự kiện, GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, những tiến bộ về vật liệu, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và năng lượng sạch đang tạo ra những thay đổi trong thiết kế, chế tạo, sửa chữa tàu, quản lý đội tàu và vận hành các công trình ngoài khơi. Cùng với yêu cầu nâng cao năng suất, doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và giảm phát thải.

Từ thực tế đó, VIMOX 2026 được đánh giá là cơ hội để nhà sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, chủ tàu, cơ sở đóng và sửa chữa tàu, tổ chức nghiên cứu cùng các đối tác quốc tế gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm hướng hợp tác. Việc kết hợp trưng bày thiết bị, giải pháp công nghệ với hội nghị, hội thảo kỹ thuật và hoạt động kết nối nhân lực cũng góp phần đưa tri thức khoa học đến gần hơn với nhu cầu sản xuất.

"Tôi kỳ vọng triển lãm thúc đẩy ba hướng hợp tác trọng tâm gồm tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia; gắn chuyển đổi xanh với chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận, vận hành và từng bước làm chủ công nghệ", GS.TS. Nguyễn Văn Phước chia sẻ.

Hai triển lãm OGAV 2026 và VIMOX 2026 quy tụ hơn 200 thương hiệu quốc tế, mở rộng kết nối các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, hàng hải, đóng tàu và công nghiệp ngoài khơi.

Còn theo PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (VISIA), yêu cầu phát triển ngành đóng tàu theo tư duy hệ sinh thái, tăng cường liên kết giữa nhà máy đóng tàu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đơn vị thiết kế, đăng kiểm, nhà cung cấp thiết bị, tổ chức nghiên cứu và cơ sở đào tạo.

Theo ông, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, yêu cầu giảm phát thải và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu đang đặt ra những yêu cầu mới đối với ngành hàng hải và đóng tàu. Do đó, tăng cường liên kết trong hệ sinh thái công nghiệp là một trong những hướng đi để nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Ban tổ chức, sự kiện OGAV 2026 và VIMOX 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến hết ngày 23/10. Ban tổ chức kỳ vọng các hoạt động giao thương, trao đổi chuyên môn sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời duy trì các mối liên kết, đưa giải pháp công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Duy Luân, Tổng thư ký Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam nhận định, ngành vận tải biển đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giảm phát thải khí nhà kính, việc tiếp cận công nghệ tiên tiến, đổi mới đội tàu và nâng cao hiệu quả khai thác ngày càng cấp thiết. Triển lãm lần này được kỳ vọng tạo điều kiện để các chủ tàu, doanh nghiệp đóng tàu, nhà sản xuất thiết bị và nhà cung cấp công nghệ kết nối, tìm kiếm giải pháp và mở rộng hợp tác.