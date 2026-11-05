Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lập kỷ lục quy mô

Với tổng diện tích vượt 440.000 m2, sự kiện năm nay lập kỷ lục mới về quy mô, tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp quốc tế với thị trường Trung Quốc.

Gian hàng giới thiệu thực phẩm của Việt Nam tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 9 ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Diễn ra từ ngày 5-10/11, triển lãm quy tụ đại diện từ 162 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế. Trong đó, khu triển lãm quốc gia có sự tham gia của 69 quốc gia và tổ chức quốc tế. Canada và Sri Lanka là hai quốc gia khách mời danh dự.

Đáng chú ý, Moldova, Romania, Seychelles, Gabon, Somalia và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) lần đầu tiên tham gia khu vực này. Hơn 480 sản phẩm dự kiến lần đầu ra mắt trên thị trường thế giới, châu Á hoặc Trung Quốc tại sự kiện, mức cao nhất từ trước đến nay.

Các gian hàng trưng bày tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 9 ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông tin do chính quyền thành phố Thượng Hải công bố, khu triển lãm doanh nghiệp có diện tích hơn 370.000 m2, lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của hơn 300 doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500 và các doanh nghiệp đầu ngành, cùng hơn 2.000 đơn vị lần đầu tham gia. Các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục dẫn đầu về diện tích trưng bày, với hơn 50.000 m2, tăng 1.500 m2 so với năm trước và duy trì vị trí này trong 8 năm liên tiếp.

Gian hàng của Qualcomm tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 9 ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Một trong những điểm nhấn của triển lãm năm nay là các sản phẩm và công nghệ tiên tiến lần đầu được giới thiệu trên thị trường quốc tế. Nổi bật là robot phẫu thuật nội soi ổ bụng dạng mô-đun, thiết bị cấy ốc tai điện tử có khả năng phát hiện âm thanh từ nhiều hướng và các thiết bị nguyên mẫu công nghệ 6G.

Robot được trưng bày tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 9 ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Được tổ chức lần đầu vào năm 2018, CIIE là hội chợ cấp quốc gia đầu tiên trên thế giới chuyên về hàng nhập khẩu. Qua 8 kỳ tổ chức, sự kiện đã thu hút sự tham gia của doanh nghiệp và đại diện từ hơn 180 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng giá trị các giao dịch dự kiến đạt hơn 580 tỷ USD. Theo ban tổ chức, triển lãm không chỉ tạo cơ hội để doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tại Trung Quốc, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng quốc tế.