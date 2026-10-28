Triển lãm nghệ thuật khảm trai Hàn Quốc thu hút khách quốc tế

Các tác phẩm sơn mài khảm trai của Hàn Quốc được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Thủ công Seoul

Ngày 28.10, Bảo tàng Nghệ thuật Thủ công Seoul cho biết triển lãm chuyên đề “Không gian thiết kế của các bậc thầy khảm trai” vừa kết thúc hành trình quốc tế, sau khi được tổ chức tại Los Angeles, Ottawa, Tokyo và Osaka trong các năm 2025 và 2026.

Theo thống kê của bảo tàng, triển lãm đón 7.556 lượt khách tại Bắc Mỹ và 8.427 lượt khách tại Nhật Bản. Hơn 90% số người tham gia khảo sát mức độ hài lòng cho biết triển lãm mang đến cơ hội khám phá vẻ đẹp và chiều sâu của nghệ thuật thủ công truyền thống Hàn Quốc.

Triển lãm tập trung giới thiệu nghệ thuật najeonchilgi – kỹ thuật trang trí đồ sơn mài bằng những mảnh xà cừ óng ánh, thông qua các bản thiết kế, dụng cụ chế tác và tác phẩm hoàn thiện của 6 nghệ nhân thuộc các thế hệ hiện đại và đương đại.

Được tổ chức lần đầu tại Bảo tàng Nghệ thuật Thủ công Seoul năm 2023, triển lãm làm nổi bật các hoa văn và bản vẽ được sử dụng làm mẫu trong quá trình chế tác đồ khảm trai, qua đó tái hiện các công đoạn từ phác thảo thiết kế ban đầu đến hoàn thiện sản phẩm.

Tại mỗi điểm dừng chân, ban tổ chức điều chỉnh nội dung trưng bày phù hợp với bối cảnh văn hóa và lịch sử sở tại. Trong chuyến lưu diễn tại Bắc Mỹ, triển lãm bổ sung tác phẩm của 6 nghệ nhân thuộc thế hệ kế tiếp.

Tại Tokyo và Osaka, nội dung trưng bày tập trung làm rõ những giao lưu lịch sử giữa nghệ thuật sơn mài Hàn Quốc và truyền thống sơn mài Nhật Bản.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình còn tổ chức các buổi thuyết trình, trình diễn kỹ thuật và tọa đàm, tạo điều kiện để công chúng tìm hiểu trực tiếp lịch sử, kỹ thuật chế tác và giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật này từ các chuyên gia, nghệ nhân.

Tại Nhật Bản, nghệ nhân Choi Sang-hoon, người được công nhận là nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Hàn Quốc trong lĩnh vực chế tác khảm trai (najeonjang), cùng người học nghề Nam Jin-woo đã trực tiếp trình diễn kỹ thuật cắt và gắn các mảnh xà cừ lên bề mặt sản phẩm.

Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Thủ công Seoul Park Sang-bin nhận định chuyến lưu diễn quốc tế là cơ hội có ý nghĩa để giới thiệu năng lực cạnh tranh và tiềm năng phát triển của nghệ thuật thủ công truyền thống Hàn Quốc cũng như các tư liệu lưu trữ liên quan.