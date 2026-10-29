Triển lãm ngành bán dẫn sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 3-4/12

Sau hai kỳ tổ chức tại Hà Nội, đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại TP.HCM, dự kiến thu hút hơn 4.000 đại biểu đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát biểu tại buổi thông tin báo chí về triển lãm.

Với chủ đề "Vượt lên khát vọng – Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam", triển lãm sẽ có quy mô tăng hơn 1/3 so với năm 2025, gần 90% số gian hàng đã được đăng ký. Sự kiện dự kiến có doanh nghiệp từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sự kiện do Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND TP.HCM. Các đối tác chiến lược gồm Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (DDA), Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Tập đoàn Becamex.

Theo ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc NIC, doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt mức kỷ lục 1.510 tỷ USD, theo Tổ chức Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS). Tại Việt Nam, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn tăng từ khoảng 50 doanh nghiệp năm 2023 lên khoảng 100 doanh nghiệp hiện nay.

Gian hàng trưng bày sản phẩm tại SEMIEXPO VietNam 2025.

Một hoạt động trọng tâm của triển lãm là Chương trình Kết nối Nhà cung ứng (SSP), tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ các nhà mua hàng quốc tế. BESI, Lam Research và Tecnotion đã xác nhận tham gia tìm kiếm nhà cung ứng tiềm năng, giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận yêu cầu và tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Triển lãm còn quy tụ nhiều doanh nghiệp quốc tế như Coherent, Lam Research, Applied Materials, Tokyo Electron, KLA, Advantest, Siemens và Thermo Fisher, cùng các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, FPT, VNChip và Becamex. Chương trình hội nghị tập trung vào xu hướng thị trường, mức độ sẵn sàng của hạ tầng và công nghệ lắp ráp, đóng gói, kiểm thử bán dẫn.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết thành phố kỳ vọng SEMIEXPO trở thành sự kiện thường niên, góp phần tăng cường kết nối doanh nghiệp, trường đại học, nhà cung ứng và đối tác công nghệ, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái bán dẫn khu vực phía Nam.

Gian hàng triển lãm của NIC tại SEMIEXPO Việt Nam 2025.

Về phát triển nhân lực, 80 sinh viên từ 11 trường đại học đã được lựa chọn tham gia SEMI TECH Zoomers Bootcamp. Chương trình TalentCONNECT tiếp tục mở đăng ký, hướng tới nâng tổng số sinh viên tham gia hai chương trình lên 200 người.

Trong hai ngày triển lãm, sinh viên sẽ tham gia cuộc thi liên trường và tham quan thực tế tại Intel Products Việt Nam, Onsemi Việt Nam. Đội xuất sắc nhất được vào thẳng vòng chung kết cuộc thi trực tuyến toàn cầu "Chip the Future Challenge™" do SEMI tổ chức.

Trước đó, ngày 2/10, cuộc đối thoại về năng lượng do SEMI và Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo tổ chức tại Hà Nội đã quy tụ 42 đại biểu, thảo luận về cơ chế mua bán điện trực tiếp, khả năng dự báo giá điện, mức độ sẵn sàng của lưới điện và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin.

Tiếp nối hoạt động này, Tọa đàm Hợp tác về Năng lượng sẽ diễn ra ngày 3/12 tại TP.HCM, tập trung xác định các ưu tiên cho lộ trình năng lượng dài hạn của ngành bán dẫn. Nguồn điện sạch, ổn định và có giá cạnh tranh là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh thu ngành bán dẫn đạt trên 25 tỷ USD mỗi năm và xây dựng đội ngũ hơn 50.000 kỹ sư, nhân lực có trình độ đại học trở lên. SEMIEXPO Việt Nam 2026 hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Tại chương trình, bà Trần Thị Hồng Minh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex cho biết, tập đoàn vinh dự tiếp tục đồng hành cùng Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á với vai trò đối tác chiến lược của SEMIEXPO Việt Nam 2026.

Tập đoàn kỳ vọng SEMIEXPO Việt Nam 2026 sẽ trở thành nền tảng thúc đẩy hợp tác thực chất, mở rộng cơ hội đầu tư và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.