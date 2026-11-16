Triển lãm mỹ thuật về thiên nhiên, con người và tình yêu quê hương

Khách tham quan triển lãm

Triển lãm mang đến góc nhìn đa dạng về thiên nhiên, con người và tình yêu quê hương. Những tác phẩm được thực hiện bằng nhiều chất liệu như màu khoáng, màu nước, màu tổng hợp bên cạnh sắp đặt sáng tạo từ sắt, bê tông, xe cũ…

Với chủ đề “Thiên nhiên và con người”, họa sĩ mang đến không gian nghệ thuật kết nối những miền ký ức và tình cảm quê hương. Mỗi người với cách thể hiện riêng, gắn với vùng đất đã nuôi dưỡng tâm hồn và hành trình sáng tạo của mình.

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân đưa người xem trở về những góc phố Hà Nội trầm mặc. Kết hợp hội họa với nghệ thuật sắp đặt, anh khai thác nhịp điệu đô thị bằng những chất liệu như sắt, bê tông và xe hơi cũ,…

Khách tham quan triển lãm

Với họa sĩ Phạm Thanh Toàn, những ký ức về miền quê Quảng Bình (nay là Quảng Trị) được thể hiện qua hình ảnh đồng quê, mùa lúa chín, ruộng tôm cá và những phận người tảo tần mưu sinh. Đặc biệt, chủ đề người mẹ gồng gánh nuôi con ăn học trở thành mạch cảm xúc xuyên suốt, gắn với ký ức tuổi thơ và lời dạy của mẹ.

Trong khi đó, họa sĩ Đặng Quang Tiến khai thác vẻ đẹp vùng đất Tây Nam bộ qua những cánh đồng, đàn vịt, rừng tràm và hệ sinh thái sông nước. Bằng chất liệu màu nước cùng bút pháp phóng khoáng, các tác phẩm gợi lên vẻ trù phú, hào sảng và bình dị của vùng châu thổ.

Một tác phẩm của họa sĩ Đặng Quang Tiến trưng bày trong triển lãm

Thông qua 40 tác phẩm, triển lãm không chỉ thể hiện dấu ấn sáng tạo riêng của từng họa sĩ mà còn tạo nên sự gặp gỡ trong tình yêu thiên nhiên, con người và quê hương. Qua đó, công chúng có dịp cảm nhận những lát cắt văn hóa ba miền bằng ngôn ngữ hội họa và nghệ thuật sắp đặt đương đại.