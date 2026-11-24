Triển lãm là cơ hội để công chúng tiếp cận những tác phẩm/sản phẩm mỹ thuật ứng dụng tuyển chọn. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ngày 24/11 tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi và triển lãm Mỹ thuật ứng dụng Toàn quốc năm 2026.

Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tôn vinh các giá trị văn hóa và con người, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Chương trình giới thiệu những sáng tạo mới trong thiết kế và sản phẩm ứng dụng, mở ra không gian kết nối giữa nghệ sỹ, nhà thiết kế, nghệ nhân với cộng đồng doanh nghiệp và thị trường.

Triển lãm trong không gian Bảo tàng Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm và trao giải cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá sự kiện vừa là hoạt động chuyên môn, vừa tạo cơ hội cho công chúng tiếp cận, thưởng thức các giá trị văn hóa, nghệ thuật được kết tinh từ quá trình lao động sáng tạo của đội ngũ nghệ sỹ, nghệ nhân và nhà thiết kế.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm 2026 thu hút 684 tác phẩm của 367 tác giả đến từ 17 tỉnh-thành phố trên cả nước, trong đó có 218 tác phẩm thuộc loại hình Thiết kế sáng tạo và 466 tác phẩm thuộc loại hình Sản phẩm ứng dụng.

Qua quá trình thẩm định, Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 154 tác phẩm của 123 tác giả thuộc 12 tỉnh thành để trưng bày và xét trao giải; trong đó có 50 tác phẩm Thiết kế sáng tạo của 46 tác giả và 104 tác phẩm Sản phẩm ứng dụng của 77 tác giả.

Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm hai hệ thống độc lập tương ứng với hai loại hình sáng tác. Mỗi hệ thống có 11 giải, gồm một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và năm giải Khuyến khích.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Đánh giá về chất lượng triển lãm, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận xét các tác phẩm thắng giải đã cho thấy quá trình lao động sáng tạo công phu, bền bỉ, thể hiện tài năng và sự tỉ mỉ của đội ngũ nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà thiết kế.

Nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, chất liệu phong phú, họa tiết tinh xảo, khai thác những tinh hoa của văn hóa Việt Nam thông qua đường nét, màu sắc và ngôn ngữ tạo hình, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu về khả năng ứng dụng và công năng sử dụng.

Điểm đáng chú ý của triển lãm là sự hiện diện song song của hai hướng sáng tạo. Thiết kế sáng tạo thể hiện tư duy tạo hình mới, giàu tính ý niệm và khả năng tiếp cận các xu hướng công nghệ tiên tiến, còn Sản phẩm ứng dụng cho thấy cách khai thác, kế thừa tinh hoa thủ công truyền thống bằng ngôn ngữ thẩm mỹ đương đại, góp phần tạo nên diện mạo đa dạng của mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.

Đại diện nhóm tác giả Lâm Phong và tác giả, nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh làng nghề đậu bạc Định Công cùng các tác phẩm giải Nhất. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tuy nhiên giá trị của mỹ thuật ứng dụng không chỉ dừng lại ở phương diện nghệ thuật mà còn cần được chuyển hóa thành những sản phẩm phục vụ đời sống, đáp ứng nhu cầu xã hội và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

"Tôi hy vọng sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động kết nối người sáng tạo ý tưởng với thị trường, sử dụng công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu của không chỉ người Việt mà còn có thể xuất khẩu, cạnh tranh được với thị trường quốc tế, mang theo bản sắc đậm đà," Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu.

Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 - năm 2026 mở cửa đón khách tham quan từ ngày 24/11 đến hết ngày 10/12/2026 tại Bảo tàng Hà Nội.

Một số tác phẩm đoạt giải được trưng bày ở triển lãm:

Tác phẩm thủ công đoạt giải Nhì. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bộ tác phẩm tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu đoạt giải Khuyến khích. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bộ tác phẩm lưu giữ nhiều không gian văn hóa bằng vỏ quế. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Một số tác phẩm ứng dụng trong lĩnh vực thời trang. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tác phẩm đèn kính. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)