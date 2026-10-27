Triển lãm mỹ thuật 'Thực tại' sẽ diễn ra trong dịp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM

“Thập bát La Hán” bằng chất liệu sơn dầu của tác giả Trương Đức Sáu

Triển lãm quy tụ 11 thành viên tham gia với khoảng 100 tác phẩm được trưng bày tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. Đây là hoạt động diễn ra trong dịp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nói với Báo Giác Ngộ, Thầy Nhuận Thường, đại diện nhóm tác giả cho biết triển lãm là cuộc hội ngộ của của những tâm hồn đam mê hội họa và điêu khắc, nơi các nghệ sĩ dùng ngôn ngữ tạo hình theo cách riêng của mình, để thể hiện những chiêm nghiệm về thế sự, cũng như tinh thần triết lý của Phật giáo.

Tác phẩm “Chuyển pháp” bằng chất liệu sơn mài của họa sĩ Nhuận Thường

Tác phẩm "Dâng hoa lễ Phật" bằng chất liệu sơn dầu của tác giả Nguyễn Hiếu Dân và “Giao hòa” bằng chất liệu gốm của tác giả Đặng Đình Chưởng

Hầu hết các thành viên tham gia triển lãm là những họa sĩ, điêu khắc đã có nhiều năm gắn bó với mỹ thuật (trong đó có hai vị Tăng sĩ). Bằng những trải nghiệm trong cuộc sống cũng như quán chiếu tự thân qua góc nhìn Phật pháp, các tác giả đã gởi vào tác phẩm những hình tượng đẹp và ý nghĩa.

Chia sẻ thêm về thông điệp của triển lãm, họa sĩ Nhuận Thường nói" “Thực tại vốn không nằm trong những hoài niệm đã qua hay những mong cầu phía trước, mà hiện hữu trong từng khoảnh khắc đang diễn ra, ngay nơi đây, trong chính sự sống này. Mỗi tác phẩm không chỉ để nhìn ngắm mà còn có khả năng khơi gợi người xem “soi lại chính mình”, trở về với thực tại, góp phần làm cho cuộc sống thiện lành, chân thực và tươi đẹp hơn”.

Tác phẩm "Đạt Ma sư tổ" bằng chất liệu gốm của tác giả Nguyễn Văn Trung­ và “Phù mộc giang lưu” bằng chất liệu tổng hợp của tác giả Thái Trí

Được biết, triển lãm mỹ thuật “Thực tại” sẽ mở cửa tự do để tất cả mọi người có thể tham quan, thưởng lãm.