Triển lãm mỹ thuật quốc tế 'Hòa sắc hội nhập': Gặp gỡ những sắc màu sáng tạo

Với chủ đề “Hòa sắc hội nhập” (Blending Colors, Embracing Integration), triển lãm tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những quan niệm nghệ thuật, ngôn ngữ tạo hình và sắc thái văn hóa khác nhau.

Khai mạc triển lãm "Hòa sắc hội nhập". Ảnh: BTC

125 tác phẩm được lựa chọn giới thiệu tại triển lãm thể hiện sự phong phú về đề tài, chất liệu, kỹ thuật và phương thức biểu đạt. Mỗi tác phẩm mang dấu ấn sáng tạo riêng, đồng thời góp thêm tiếng nói vào cuộc đối thoại giữa bản sắc cá nhân, văn hóa dân tộc và nghệ thuật đương đại.

Chia sẻ về ý tưởng của triển lãm, PGS.TS Đào Đăng Phượng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương cho biết, triển lãm lần thứ 2 được thực hiện với sự phối hợp của các đối tác quốc tế và sự tham gia đông đảo hơn của các tác giả.

PGS.TS Đào Đăng Phượng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương phát biểu. Ảnh: Thụy Du

Chủ đề “Hòa sắc hội nhập” được lựa chọn với hai tầng ý nghĩa. Trong ngôn ngữ hội họa, hòa sắc là nghệ thuật đặt các màu sắc cạnh nhau để cùng tạo nên một chỉnh thể hài hòa. Mở rộng ra, đó là sự gặp gỡ giữa chất liệu truyền thống và thủ pháp đương đại, giữa các truyền thống tạo hình phương Đông và phương Tây.

Hội nhập cũng là tâm thế của nghệ sĩ Việt Nam khi bước vào đối thoại với thế giới bằng chính ngôn ngữ nghệ thuật của mình, tiếp thu những tìm tòi mới nhưng vẫn gìn giữ cội nguồn và bản sắc.

Triển lãm quy tụ các họa sĩ, giảng viên, nhà sáng tác đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, cùng những nghệ sĩ hoạt động độc lập, học viên cao học và nghiên cứu sinh của nhà trường.

Thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật trong nước và quốc tế. Ảnh: Thụy Du

Các tác phẩm đều được hội đồng chuyên môn thẩm định, tuyển chọn trên cơ sở giá trị nghệ thuật, chất lượng tạo hình và khả năng thể hiện tinh thần chủ đề. Nhiều tác phẩm từng được ghi nhận tại các giải thưởng, triển lãm mỹ thuật uy tín trong nước và quốc tế.

Điểm đặc biệt của triển lãm là không gian trưng bày có sự hiện diện song hành của tác phẩm do giảng viên và người học sáng tác. Theo PGS.TS Đào Đăng Phượng, đây là điều nhà trường đặc biệt trân trọng, bởi người thầy cần duy trì thực hành sáng tạo để những bài giảng có thêm sức thuyết phục, trong khi sinh viên cần được tiếp xúc với đời sống mỹ thuật đương đại ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam.

Tác phẩm của họa sĩ Trung Quốc và Việt Nam.

Tác phẩm của họa sĩ Trung Quốc.

Tác phẩm của họa sĩ Thái Lan.

Tác phẩm của họa sĩ Việt Nam.

Tác phẩm của họa sĩ Malaysia.

Việc cùng hiện diện trong một không gian triển lãm giúp người học có cơ hội đối thoại với các thế hệ đi trước và nghệ sĩ quốc tế, qua đó bồi đắp kinh nghiệm sáng tác, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa.

Triển lãm cũng là hoạt động thiết thực trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 56 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ghi nhận những bước tiến của nhà trường trong mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. Ảnh: BTC

Từ một cơ sở đào tạo giáo viên âm nhạc, mỹ thuật, nhà trường đã từng bước mở rộng sang các lĩnh vực thiết kế, biểu diễn, quản lý văn hóa, đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng đa dạng của đời sống nghệ thuật.

Đề cập định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh yêu cầu đổi mới đặt ra từ các Nghị quyết số 71-NQ/TW về giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn nhà trường xác định mục tiêu chiến lược trở thành cơ sở dẫn đầu trong khối các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật; chú trọng phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp văn hóa, nghiên cứu giáo dục nghệ thuật, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc.

Thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật Việt Nam và quốc tế. Ảnh: Thụy Du

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết đồng hành, tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên tham gia các triển lãm, liên hoan, dự án nghệ thuật và tăng cường kết nối với hệ thống bảo tàng, nhà hát, cơ sở đào tạo trong cả nước.

Trong khuôn khổ hoạt động, ngày 6-11, nhà trường tiếp tục tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ tư với chủ đề “Nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật Việt Nam trong kỷ nguyên số”, mở rộng trao đổi học thuật về những vấn đề đặt ra đối với lĩnh vực nghệ thuật và đào tạo nghệ thuật hiện nay.