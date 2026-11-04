Triển lãm mỹ thuật “Mùa thu trở lại” của họa sĩ Nguyễn Chí Hướng tại Hà Nội

Khán giả tham quan triển lãm.

Không sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nhưng tình yêu dành cho Thủ đô đã trở thành nguồn cảm hứng trong hành trình sáng tác mỹ thuật của họa sĩ Nguyễn Chí Hướng.

Qua các tác phẩm, Hà Nội hiện lên vừa thân thuộc gần gũi, vừa bảng lảng như một miền ký ức. Đó là những cơn mưa thu giăng mờ phố nhỏ, ánh đèn lung linh lúc chiều buông, chiếc ghế đá bên hồ hay cành liễu mềm mại soi bóng trong không gian xanh thẳm. Những sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn, sắc vàng dịu dàng của hoa cúc, vẻ trầm mặc của tháp rùa, mặt nước Hồ Gươm xanh trong, dáng cầu Long Biên kiêu hãnh bên sông Hồng… Tất cả hòa quyện tạo nên một Hà Nội giàu chất thơ, thấm đẫm chiều sâu văn hóa và lịch sử.

Triển lãm giới thiệu 54 tác phẩm hội họa trên chất liệu sơn dầu và sơn acrylic.

Triển lãm “Mùa thu trở lại” không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa người nghệ sĩ với vùng đất mình yêu mến mà qua mỗi tác phẩm còn gợi mở những miền ký ức riêng để mỗi người xem có thể tìm thấy một mùa thu của riêng mình giữa vẻ đẹp thân thương của Hà Nội.