Triển lãm mỹ thuật 'Hồ Chí Minh - Chân dung một con người'

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Triển lãm diễn ra từ ngày 16 - 26/11.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng; Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” giới thiệu tới công chúng 60 tác phẩm hội họa đặc sắc của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951 - 2024).

Qua ngôn ngữ hội họa, các tác phẩm khắc họa những dấu mốc trong cuộc đời và hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những năm tháng Người ra đi tìm đường cứu nước đến quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ chào mừng sự kiện.

Bộ tranh được họa sĩ dày công sáng tác trong giai đoạn 2018 - 2024 tại Vương quốc Thái Lan trên các chất liệu: Màu nước trên giấy, màu nước trên vải và sơn dầu trên vải.

Mỗi tác phẩm là một lát cắt nghệ thuật đầy xúc động, tái hiện sinh động chặng đường hoạt động cách mạng vĩ đại nhưng vô cùng bình dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2024, bộ sưu tập này đã được gia đình họa sĩ trân trọng hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ và phát huy giá trị.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 và chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng đi vào thực chất.

Các đại biểu trải nghiệm in mộc bản hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ triển lãm, khách tham quan được thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia trải nghiệm in tranh, in mộc bản chân dung Bác Hồ và hình ảnh cờ Tổ quốc. Hoạt động góp phần tạo cách tiếp cận trực quan, sinh động, giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Người thông qua nghệ thuật và trải nghiệm thực tế.