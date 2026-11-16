Triển lãm mỹ thuật 'Hồ Chí Minh - Chân dung một con người'

Dự lễ khai mạc, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh trên địa bàn.

Về phía đơn vị phối hợp tổ chức có đồng chí Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cùng các thành viên đoàn công tác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban tổ chức triển lãm thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('eadb80af31f5b5c2687a6db20a307a87')

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban tổ chức triển lãm thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm; tham quan không gian trưng bày, thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh; trải nghiệm in mộc bản hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” giới thiệu tới công chúng 60 tác phẩm hội họa đặc sắc của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951 - 2024). Bộ tranh được ông dày công sáng tác trong giai đoạn 2018 - 2024 tại Vương quốc Thái Lan trên các chất liệu: màu nước trên giấy, màu nước trên vải và sơn dầu trên vải. Mỗi tác phẩm là một lát cắt nghệ thuật đầy xúc động, tái hiện sinh động chặng đường hoạt động cách mạng vĩ đại nhưng vô cùng bình dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2024, bộ sưu tập này đã được gia đình họa sĩ trân trọng hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ và phát huy giá trị.

Đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 và chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Là dịp ý nghĩa để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Người ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16 - 26/11/2026 tại Bảo tàng tỉnh, Km 5, phường Thục Phán phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm.