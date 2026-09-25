Triển lãm Mỹ thuật Đông Nam Bộ quy tụ nhiều tác phẩm mới

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, quy tụ đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ đến từ các địa phương khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua 30 lần tổ chức, triển lãm trở thành nơi giới thiệu những sáng tác mới, tạo không gian để văn nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh Lê Thị Hồng Kết phát biểu tại lễ khai mạc.

Triển lãm năm nay giới thiệu nhiều tác phẩm thuộc nhiều loại hình như: Hội họa, đồ họa, điêu khắc và mỹ thuật ứng dụng.

Các tác giả sử dụng đa dạng chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, gỗ, phù điêu, gò nhôm, sắt và chất liệu tổng hợp.

Nội dung các tác phẩm tập trung khai thác vẻ đẹp thiên nhiên, con người và nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của vùng Đông Nam Bộ.

Những chuyển biến về kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương cũng được thể hiện qua góc nhìn của các nghệ sĩ.

Thông qua ngôn ngữ tạo hình và cách sử dụng chất liệu khác nhau, mỗi tác giả mang đến cách tiếp cận riêng trong đời sống đương đại, tạo sự đa dạng cho không gian trưng bày.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh Lê Thị Hồng Kết cho biết, triển lãm lần thứ 30 là dịp nhìn lại thành quả sáng tạo của giới mỹ thuật trong khu vực.

Theo bà Lê Thị Hồng Kết, các tác phẩm là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật, thể hiện trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Tây Ninh đăng cai tổ chức triển lãm tạo điều kiện để đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc của tỉnh gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các nghệ sĩ trong khu vực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sáng tác và thúc đẩy hoạt động mỹ thuật tại địa phương.

Đây cũng là dịp để Tây Ninh giới thiệu đến văn nghệ sĩ và công chúng những giá trị văn hóa đặc trưng, truyền thống cách mạng cùng hình ảnh con người địa phương nghĩa tình, thân thiện.

Trong khuôn khổ triển lãm, Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tuyển chọn, đánh giá chất lượng chuyên môn các tác phẩm, cấp giấy chứng nhận trưng bày và trao thưởng cho 6 tác phẩm đoạt giải A, B, C và Khuyến khích.

Triển lãm kéo dài 5 ngày, dự kiến thu hút đông đảo người dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên và những người yêu mỹ thuật đến tham quan, thưởng lãm.