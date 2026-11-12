Triển lãm 'Một bát thương' - câu chuyện về sự thấu hiểu

Một bát thương gồm 7 tác phẩm nghệ thuật kết nối với nhau, được thực hiện bởi nhà nghiên cứu và nghệ sĩ thị giác Hà Lan Pauline Oosterhoff, nghiên cứu viên chính của chương trình. Phối hợp nghiên cứu còn có những người đến từ nhiều ngành nghề khác nhau: đạo diễn phim tài liệu, chế tác kim loại và đồ nội thất, nghệ nhân lụa, gốm và vàng mã của Việt Nam.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Quá trình đồng sáng tạo khám phá cách ứng dụng mới của nhiều kỹ thuật, vật liệu và cách tiếp cận truyền thống vào nghệ thuật đương đại và câu chuyện của nghiên cứu xã hội.

Mỗi vật liệu của làng nghề đóng vai trò như một ngôn ngữ nghệ thuật. Đất sét làng Bát Tràng được gia cố để làm cho chắc hơn. Những phiến đất sét lưu giữ dấu lưng của phụ nữ và các câu chuyện mà họ mang theo.

Đại biểu tham quan triển lãm

Các khối đồ họa đậm nét được vẽ trên nền vải lụa tơ tằm truyền thống dệt tay. Kim loại và gỗ thoát ra khỏi các chức năng đời thường, trở thành phương tiện biểu đạt. Giấy bồi, khung tre và đồ vàng mã xuất hiện theo cách không thông thường, giữa các hình khối là chiếc bát kích thước lớn...

Tham gia đồng sáng tạo các tác phẩm triển lãm có 16 phụ nữ. Họ là người bán hàng, luật sư, phóng viên, nhà nghiên cứu, người bảo vệ quyền trẻ em và người làm công tác xã hội... Họ cùng nhau thực hiện những chiếc lưng gốm và làm những chiếc bát gốm của riêng mình.

Không gian triển lãm

Họ cũng tham gia vào một bộ phim, tự tạo bối cảnh quay, sử dụng các chất liệu trong một bối cảnh đặt sẵn. Những người phụ nữ chia sẻ trải nghiệm của mình và tự quyết định mức độ họ muốn chia sẻ.

Nghệ sĩ và nhà nghiên cứu chính của triển lãm, TS. Pauline Oosterhoff chia sẻ các tác phẩm của bà vừa tưởng niệm vừa tôn vinh. Nghệ sĩ cố gắng tìm kiếm những góc nhìn khác nhau về các mối quan hệ của con người mà mình nhìn nhận là vốn dĩ bất ổn và phức tạp.

Tác phẩm tại triển lãm

"Là một nhà nhân học, tôi biết rằng mọi khía cạnh của sự tồn tại con người, ở đâu đó, đều được sống theo một cách mà những người khác có thể không cảm nhận hết. Là nghệ sĩ, ở những phần mà tôi chịu trách nhiệm nghệ thuật, tôi luôn rõ ràng khi có những người khác tham gia: những người tôi làm việc cùng sẽ bước vào ở những thời điểm cụ thể, mỗi người có vai trò riêng của mình, sử dụng chuyên môn của chính mình, và có thể quyết định chia sẻ điều gì, như thế nào hay cũng có thể là hoàn toàn không chia sẻ gì", TS. Pauline Oosterhoff nói.

Tác phẩm tại triển lãm

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết, việc đồng hành cùng nhóm nghiên cứu tổ chức triển lãm lần này có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện rõ sứ mệnh của Bảo tàng trong việc phản ánh những câu chuyện và hơi thở của cuộc sống đương đại.

"Thông qua triển lãm, Bảo tàng mong muốn tạo ra diễn đàn kết nối công chúng về đề tài phụ nữ. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật sắp đặt cùng những chất liệu văn hóa rất đỗi mộc mạc của Việt Nam, triển lãm mở ra không gian tương tác, nơi mỗi người có thể tự cảm nhận, thấu hiểu và cùng nhau mang đến những thay đổi tốt đẹp”, bà Nguyễn Thị Tuyết tin tưởng.

Triển lãm kéo dài đến 30/11.