Triển lãm lưu động 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại xã Hòa Xuân

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến phát biểu tại triển lãm. (Ảnh: CTV)

Triển lãm được tổ chức tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, trưng bày hơn 100 tư liệu gồm các bản đồ, châu bản, thư tịch, hình ảnh và tài liệu về quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các hình ảnh về đời sống, công tác của quân và dân trên đảo cũng được trưng bày, giới thiệu đến mọi người dân. Cùng với đó, hàng chục tác phẩm tranh vẽ của các em học sinh với chủ đề “Em yêu biển đảo Việt Nam” cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Các đại biểu dự triển lãm. (Ảnh: CTV)

Các tư liệu, hình ảnh trưng bày tại triển lãm là những bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông.

Thông qua các tư liệu của Việt Nam cùng những bản đồ, ấn phẩm từ nước ngoài, giúp người xem nhận diện các chứng cứ lịch sử, cơ sở pháp lý và sự tiếp nối trách nhiệm bảo vệ chủ quyền qua các thời kỳ của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều vùng biển, đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham quan, tìm hiểu những tư liệu lịch sử, pháp lý đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam tại triển lãm. (Ảnh: CTV)

Trong 3 ngày diễn ra triển lãm đã thu hút hơn 2.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, giáo viên, các em học sinh và nhân dân trên địa bàn đến tham quan tìm hiểu về những tư liệu lịch sử, pháp lý đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Để từ đó mỗi người dân Việt Nam nói chung, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân xã Hòa Xuân nói riêng nâng cao ý thức trách nhiệm, cùng với người dân cả nước quyết tâm thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các em học sinh tham quan, tìm hiểu những tư liệu lịch sử, pháp lý đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam tại triển lãm. (Ảnh: CTV)

Xác định vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tổ chức triển lãm tại các địa phương trong tỉnh để phục vụ đông đảo nhân dân đến tham quan, tìm hiểu.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tìm kiếm thêm nhiều tư liệu có giá trị, xây dựng các sản phẩm báo chí, truyền thông hấp dẫn… để phục vụ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ và nhân dân xã Hòa Xuân tham quan triển lãm. (Ảnh: CTV)

Để tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả mà cuộc triển lãm đã đạt được, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân chỉ đạo Phòng Văn hóa-xã hội; Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hòa Xuân tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hưởng ứng các hoạt động của triển lãm, Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân đã tổ chức Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu biển, đảo Việt Nam” dành cho học sinh trên địa bàn xã.

Cuộc thi đã nhận được 62 tác phẩm được lựa chọn từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Các tác phẩm dự thi có nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo Việt Nam; hình ảnh người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam và khát vọng của thiếu nhi đối với một đất nước hòa bình, giàu mạnh.

Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu Biển, Đảo Việt Nam” cho các em học sinh đạt giải. (Ảnh: CTV)

Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 10 tác phẩm xuất sắc, gồm: 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 4 giải Khuyến khích.

Các tác phẩm đạt giải là những sản phẩm có giá trị về nội dung và ý nghĩa giáo dục, tạo thêm điểm nhấn sinh động, thiết thực cho triển lãm. Qua đó, các em học sinh đã có cơ hội phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo và thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.