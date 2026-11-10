Triển lãm kỷ niệm 20 năm BIGBANG: Fan háo hức chờ ngày trải nghiệm tại TP.HCM

Tối 8/11, thông tin về triển lãm truyền thông (media exhibition) kỷ niệm 20 năm của BIGBANG được xác nhận tổ chức tại TP.HCM. TP.HCM là thành phố thứ 3, sau Seoul và Hong Kong được phía BIGBANG công bố mở triển lãm. Thời gian, địa điểm, bộ merch độc quyền chưa được tiết lộ. Fan Việt đều hạnh phúc, nhất là "đầu cầu" miền Nam vì đây được coi như món quà an ủi cho những ai bỏ lỡ concert tại Hà Nội.

Triển lãm kỷ niệm 20 năm của BIGBANG tại Seoul (Hàn Quốc).

Từ triển lãm kỷ niệm 20 năm của BIGBANG tại Seoul (Hàn Quốc), có thể mường tượng triển lãm sắp tới tại Việt Nam cũng tương tự. Triển lãm kéo dài 1 tháng, giá vé tại Hàn là 20.200 won (gần 400.000 đồng). Giá vé tại triển lãm Hong Kong (Trung Quốc) là 150 HKD (khoảng 480.000 đồng). Dự đoán, giá vé triển lãm BIGBANG tại Việt Nam sẽ dao động từ 450.000 - 500.000 đồng. Sự kiện không giới hạn độ tuổi khách tham gia nhưng có thể giới hạn thời gian thưởng thức cho từng đợt khách nếu số lượng người ghé đến quá đông.

Concept của triển lãm sẽ giống với tên chuyến lưu diễn - Cosmos (vũ trụ). Mỗi không gian sẽ có thiết kế riêng, thể hiện hành trình 20 năm liên tục phát triển của BIGBANG. Fan sẽ được trải nghiệm tham quan kết hợp công nghệ thực tế ảo (VR), hologram, sở hữu ưu đãi đi kèm khi mua sản phẩm.

Ngoài ra, sự kiện cũng sẽ có khu vực bày bán sản phẩm lưu niệm với những món đồ khác với pop-up hay gian hàng mở bán tại concert. Triển lãm tại Hong Kong có một vài món đồ độc quyền, nên khả năng cao điểm dừng Việt Nam cũng sẽ có. Tương tự như hoạt động pop-up, ban tổ chức có thể giới hạn lượt mua với một vài món đồ nhất định trong trường hợp số lượng vật phẩm giới hạn hoặc nhu cầu khách hàng tăng cao.

"Rừng vương miện" Bang Bong đáng chờ đợi tại triển lãm BIGBANG.

"Rì-viu" từ triển lãm kỷ niệm của BIGBANG tại Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh vào công nghệ VR, cho phép V.I.P tận hưởng không gian siêu thực, giống như đang cùng đứng chung trên sân khấu với nghệ sĩ. Các fan còn được đi xuyên qua đường hầm lời bài hát, ngắm lightstick khổng lồ và đứng giữa "rừng" Bang Bong vàng rực.

Việt Nam đang trở thành bingo list của V.I.P toàn cầu khi có đầy đủ "đãi ngộ" trong đợt trở lại này của BIGBANG: Từ concert cháy vé đến pop-up "cháy hàng" với hàng dài người xếp hàng nhiều ngày và hiện tại là triển lãm. Sức chi và độ cuồng nhiệt của V-V.I.P được chứng minh quá rõ tiếp thêm sự tự tin để người hâm mộ manifest BIGBANG sẽ trở lại Việt Nam với encore concert đúng như lời đồn được lan truyền.