Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng 2026 sẽ tập trung vào 5 nhóm ngành với danh mục sản phẩm đa dạng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng 2026 (IGHE 2026) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 10/12 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh do CHAOYU EXPO, CHWANG và Công ty VINEXAD tổ chức.

Đại diện Ban tổ chức cho biết triển lãm sẽ diễn ra trong 4 ngày, trên diện tích 10.000 m², với quy mô 350 gian hàng và hơn 200 doanh nghiệp tham gia, mang đến hàng nghìn sản phẩm thuộc nhiều phân khúc gia dụng và quà tặng.

Theo đó, triển lãm tập trung vào 5 nhóm ngành hàng chính: Đồ dùng nhà bếp, bàn ăn và đồ uống; Đồ gia dụng và trang trí nhà cửa; Sản phẩm làm sạch và lưu trữ; Phụ kiện du lịch và đồ dùng dã ngoại; Quà tặng và vật phẩm quảng cáo. Danh mục trưng bày bao gồm dụng cụ nấu ăn, dụng cụ nhà bếp, bình giữ nhiệt, ly cốc, đồ gốm sứ, sản phẩm trang trí, hàng dệt gia dụng, dụng cụ vệ sinh, giải pháp lưu trữ, vali, phụ kiện du lịch và nhiều dòng quà tặng doanh nghiệp.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, triển lãm hướng đến nhiều nhóm khách mua hàng khác nhau, từ hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ, cửa hàng chuyên doanh, nhà phân phối, nhà bán buôn đến các đơn vị kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Đây là cơ hội để doanh nghiệp cập nhật xu hướng sản phẩm, tìm kiếm nhà cung cấp, so sánh mẫu mã và đánh giá các phương án phát triển danh mục hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường Việt Nam.

Điểm nhấn tại IGHE 2026 là quy tụ các doanh nghiệp sản xuất, thương hiệu và nhà cung cấp quốc tế, tạo nền tảng giao thương B2B cho ngành hàng gia dụng tại Việt Nam và khu vực. Hướng đến xây dựng một nền tảng kết nối trực tiếp giữa các nhà sản xuất, thương hiệu quốc tế và hệ thống mua hàng, phân phối tại Việt Nam cũng như các thị trường lân cận.

Thông qua chương trình B2B Matching, doanh nghiệp tham gia có cơ hội kết nối với những nhà mua hàng có nhu cầu phù hợp với ngành hàng và danh mục sản phẩm. Chương trình VIP Buyer cũng được triển khai nhằm hỗ trợ đón tiếp và nâng cao trải nghiệm cho các khách mua hàng trọng điểm.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Shopee và TikTok Shop Vietnam sẽ góp phần mở rộng góc nhìn về hệ sinh thái phân phối hiện đại, tạo thêm cơ hội trao đổi về xu hướng bán lẻ trực tuyến và phương thức tiếp cận người tiêu dùng.

Đánh giá của Ban tổ chức cho thấy thị trường tiêu dùng Việt Nam tiếp tục phát triển cùng với nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống, mở ra nhiều cơ hội cho các ngành hàng đồ gia dụng, dụng cụ nhà bếp và quà tặng.

Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, dân số Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 102,3 triệu người; Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trên 10%. Trong bối cảnh hệ thống bán lẻ ngày càng mở rộng, các kênh mua sắm trực tuyến và trực tiếp liên tục được kết nối, thiết kế, chất lượng, tính tiện dụng của sản phẩm cùng hiệu quả chuỗi cung ứng đang trở thành những yếu tố được thị trường quan tâm.

“Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh 2026 hướng đến tạo lập môi trường giao thương trực tiếp, nơi doanh nghiệp có thể giới thiệu năng lực cung ứng, tìm kiếm đối tác phân phối, trao đổi nhu cầu đặt hàng và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài,” đại diện Ban tổ chức cho hay./.