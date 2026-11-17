IGHE 2026 quy tụ hơn 200 doanh nghiệp ngành hàng gia dụng. (Ảnh minh họa/IGHE)

Triển lãm dự kiến diễn ra trong 4 ngày trên diện tích 10.000 m², giới thiệu hàng nghìn sản phẩm thuộc các phân khúc đồ gia dụng và quà tặng.

Theo Ban tổ chức, IGHE 2026 tập trung vào 5 nhóm ngành hàng chính, gồm: Đồ dùng nhà bếp, bàn ăn và đồ uống; đồ gia dụng và trang trí nhà cửa; sản phẩm làm sạch và lưu trữ; phụ kiện du lịch và đồ dùng dã ngoại; quà tặng và vật phẩm quảng cáo.

Danh mục trưng bày bao gồm dụng cụ nấu ăn, bình giữ nhiệt, ly cốc, đồ gốm sứ, sản phẩm trang trí, hàng dệt gia dụng, dụng cụ vệ sinh, giải pháp lưu trữ, vali và các dòng quà tặng doanh nghiệp.

Triển lãm hướng đến nhiều nhóm khách mua hàng như hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ, cửa hàng chuyên doanh, nhà phân phối, nhà bán buôn và doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Qua đó, các đơn vị có cơ hội cập nhật xu hướng sản phẩm, tìm kiếm nhà cung cấp, so sánh mẫu mã và lựa chọn danh mục hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường.

Một trong những nội dung trọng tâm của IGHE 2026 là hoạt động kết nối giao thương B2B. Thông qua chương trình B2B Matching, doanh nghiệp tham gia có cơ hội tiếp xúc với các nhà mua hàng có nhu cầu phù hợp. Chương trình VIP Buyer cũng được triển khai nhằm hỗ trợ đón tiếp các khách mua hàng trọng điểm.

Đáng chú ý, sự hiện diện của các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Shopee và TikTok Shop Vietnam góp phần mở rộng hoạt động trao đổi về xu hướng bán lẻ trực tuyến và phương thức tiếp cận người tiêu dùng.

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức hướng đến xây dựng môi trường giao thương trực tiếp, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu năng lực cung ứng, tìm kiếm đối tác phân phối và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài tại Việt Nam cũng như các thị trường lân cận.