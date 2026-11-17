Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng tại TP. Hồ Chí Minh 2026 (IGHE) sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện do CHAOYU EXPO phối hợp với CHWANG và Công ty Vinexad tổ chức dự kiến quy tụ hơn 200 doanh nghiệp, tạo cơ hội kết nối giữa các nhà sản xuất, nhà cung cấp quốc tế với nhà mua hàng và nhà phân phối trong nước, khu vực.

Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng tại TP. Hồ Chí Minh- IGHE thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia

Công ty Vinexad cho biết, thị trường tiêu dùng Việt Nam tiếp tục phát triển cùng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống, mở ra nhiều cơ hội cho các ngành hàng đồ gia dụng, dụng cụ nhà bếp và quà tặng.

Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, dân số Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 102,3 triệu người; Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trên 10%. Trong bối cảnh hệ thống bán lẻ ngày càng mở rộng, các kênh mua sắm trực tuyến và trực tiếp liên tục được kết nối, những yếu tố như thiết kế, chất lượng, tính tiện dụng của sản phẩm và hiệu quả chuỗi cung ứng ngày càng được thị trường quan tâm.

Hướng đến xây dựng nền tảng giao thương B2B chuyên ngành, IGHE 2026 tạo điều kiện để các nhà sản xuất, thương hiệu quốc tế tiếp cận hệ thống mua hàng và phân phối tại Việt Nam cũng như các thị trường lân cận.

Công ty Vinexad cho biết thêm, kỳ triển lãm năm 2025 ghi nhận những kết quả tích cực với sự tham gia của doanh nghiệp và khách mua hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hơn 22.000 lượt khách tham quan chuyên ngành. Sự kiện quy tụ hơn 200 doanh nghiệp với trên 300 gian hàng, giới thiệu hơn 10.000 mẫu sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực gia dụng và quà tặng, cho thấy sức hút ngày càng lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp và khách mua hàng quốc tế.

Tiếp nối kết quả này, IGHE 2026 được định hướng mở rộng thời gian tổ chức và quy mô trưng bày nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng đa dạng của thị trường. Triển lãm diễn ra trong 4 ngày, trên diện tích 10.000 m² với quy mô 350 gian hàng và hơn 200 doanh nghiệp tham gia, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm thuộc nhiều phân khúc gia dụng và quà tặng.

Đáng chú ý, triển lãm tập trung kết nối các nhà sản xuất đến từ những trung tâm công nghiệp gia dụng lớn của Trung Quốc như tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang và các khu vực sản xuất trọng điểm khác. Các doanh nghiệp tham gia dự kiến hoạt động trong nhiều lĩnh vực như dụng cụ đồ uống, nhựa gia dụng, gốm sứ, đồ dùng nhà bếp và sản phẩm kim loại.

Một số doanh nghiệp tiêu biểu góp mặt tại triển lãm gồm X&W Creative Brand Ltd, Guangzhou Xurui Plastic Products Co., Ltd, Wuyi Taibao Cup Industry and Trade Co., Ltd, Tianhuihui (Guangzhou) Home Furnishing Co., Ltd, Chaozhou Mingchen Ceramics Co., Ltd và Jieyang Jiedong District Dahong Plastic Co., Ltd.

Ở nhóm sản phẩm nổi bật, X&W Creative Brand Ltd dự kiến giới thiệu các mẫu bình giữ nhiệt bản quyền Disney và Chiikawa, bổ sung lựa chọn quà tặng theo xu hướng. Chaozhou Mingchen Ceramics Co., Ltd mang đến các sản phẩm đồ dùng bàn ăn sáng tạo với tạo hình Hello Kitty và Crayon Shin-chan, kết hợp công năng sử dụng với thiết kế sinh động.

Trong khi đó, Chaozhou City Yuanheng Metal Products Co., Ltd giới thiệu các dụng cụ nhà bếp bằng thép không gỉ phục vụ nhu cầu sử dụng trong gia đình; Jiangmen City Xinhui Henglong Innovative Housewares Co., Ltd mang đến các sản phẩm hộp đựng thực phẩm và hộp cơm phục vụ nhu cầu bảo quản, sử dụng thực phẩm hàng ngày.

Đáng lưu ý, IGHE 2026 tập trung vào 5 nhóm ngành hàng chính gồm: Đồ dùng nhà bếp, bàn ăn và đồ uống; đồ gia dụng và trang trí nhà cửa; sản phẩm làm sạch và lưu trữ; phụ kiện du lịch và đồ dùng dã ngoại; quà tặng và vật phẩm quảng cáo. Danh mục trưng bày bao gồm dụng cụ nấu ăn, dụng cụ nhà bếp, bình giữ nhiệt, ly cốc, đồ gốm sứ, sản phẩm trang trí, hàng dệt gia dụng, dụng cụ vệ sinh, giải pháp lưu trữ, vali, phụ kiện du lịch và nhiều dòng quà tặng doanh nghiệp.

Đa dạng sản phẩm và mẫu mã sẽ được trưng bày tại Triển lãm IGHE 2026

Với danh mục sản phẩm đa dạng, triển lãm hướng đến nhiều nhóm khách mua hàng, từ hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ, cửa hàng chuyên doanh, nhà phân phối, nhà bán buôn đến các đơn vị kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Đây là dịp để doanh nghiệp cập nhật xu hướng sản phẩm, tìm kiếm nhà cung cấp, so sánh mẫu mã và đánh giá các phương án phát triển danh mục hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường Việt Nam.

Theo Công ty Vinexad, IGHE 2026 dự kiến đón hơn 15.000 lượt khách tham quan chuyên ngành đến từ Việt Nam và các thị trường quốc tế, trong đó tập trung vào các chuỗi bán lẻ, hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử, nhà nhập khẩu, nhà bán buôn và nhà phân phối khu vực.

Thông qua chương trình B2B Matching, các doanh nghiệp tham gia có cơ hội kết nối trực tiếp với những nhà mua hàng có nhu cầu phù hợp với ngành hàng và danh mục sản phẩm. Bên cạnh đó, chương trình VIP Buyer được triển khai nhằm hỗ trợ đón tiếp và nâng cao trải nghiệm cho các khách mua hàng trọng điểm.

Sự hiện diện của các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Shopee và TikTok Shop Vietnam cũng góp phần mở rộng góc nhìn về hệ sinh thái phân phối hiện đại, tạo thêm cơ hội trao đổi về xu hướng bán lẻ trực tuyến và phương thức tiếp cận người tiêu dùng.

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng tại TP. Hồ Chí Minh 2026 hướng đến xây dựng môi trường giao thương trực tiếp, tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu năng lực cung ứng, tìm kiếm đối tác phân phối, trao đổi nhu cầu đặt hàng và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất quốc tế cùng mạng lưới khách mua hàng trong nước và khu vực, IGHE 2026 kỳ vọng trở thành điểm kết nối thương mại đáng chú ý của ngành hàng gia dụng tại Việt Nam trong tháng 12/2026.