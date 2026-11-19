Những năm gần đây, triển lãm IBTE luôn nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp trong ngành. Kết quả của IBTE 2025 cho thấy sức hút ngày càng lớn của triển lãm với việc đã thu hút 35.269 khách tham quan đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 98,5% các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, bán buôn và bán lẻ tìm được nhà cung cấp phù hợp ngay tại triển lãm.

Triển lãm IBTE 2026 dự kiến có quy mô trưng bày lên đến 15.000m2 với 600 gian hàng, thu hút hơn hơn 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và các quốc gia, khu vực tới tham gia triển lãm

Năm nay, triển lãm IBTE 2026 dự kiến sẽ có quy mô trưng bày lên đến 15.000m2 với 600 gian hàng, thu hút hơn hơn 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và các quốc gia, khu vực tới tham gia triển lãm. IBTE Hồ Chí Minh có 5 ngành hàng trưng bày chính là Đồ chơi xu hướng, Sản phẩm trẻ em, Đồ chơi bản quyền, Đồ chơi và Văn phòng phẩm.

Triển lãm sẽ giới thiệu các sản phẩm mới nhất đến từ nhiều quốc gia như đồ chơi giáo dục, sản phẩm sáng tạo, sản phẩm chăm sóc và an toàn cho trẻ em, các giải pháp phục vụ giáo dục. Qua đó, đáp ứng toàn diện nhu cầu thị trường, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm sản phẩm chủ lực, ổn định nguồn cung, mở rộng kênh phân phối và cập nhật xu hướng tiêu dùng cũng như công nghệ mới nhất của ngành, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng tại thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Một trong những điểm nhấn của IBTE 2026 là hệ thống khu trưng bày được thiết kế theo nhu cầu tìm nguồn cung của thị trường Việt Nam và Đông Nam Á, bao gồm:

Khu trưng bày: Đồ chơi giới thiệu đa dạng dòng sản phẩm từ đồ chơi xếp hình, mô hình các loại xe điều khiển từ xa, thuyền, máy bay, đồ chơi kỹ thuật, đồ chơi gỗ đến mô hình khủng long; đồng thời hướng tới nhiều nhóm nhu cầu như giáo dục mầm non và hoạt động tương tác giữa cha mẹ và trẻ em.

Khu trưng bày: Đồ chơi xu hướng là một trong những khu vực trọng tâm của triển lãm, tập trung vào các dòng sản phẩm đang theo xu hướng thị trường như thú nhồi bông, hộp mù blind box, mô hình robot, búp bê BJD, sản phẩm văn hóa sáng tạo, anime, đồ trang trí thời thượng và các sản phẩm được cấp quyền sở hữu trí tuệ.

Khu trưng bày: Văn phòng phẩm mang đến hệ thống sản phẩm từ đồ dùng học tập thiết yếu như bút xóa băng, gọt bút chì, hộp bút, bút sáp dầu, bìa tài liệu đến sticker sáng tạo và các sản phẩm văn hóa sáng tạo hợp tác cùng thương hiệu sở hữu trí tuệ.

Khu trưng bày: Sản phẩm trẻ em giới thiệu các nhóm sản phẩm như tã bỉm, giày dép, quần áo trẻ em, phụ kiện mẹ và bé và các sản phẩm hỗ trợ an toàn khi đi du lịch, phù hợp với các kênh phân phối cho cửa hàng mẹ và bé hoặc các siêu thị.

Các sản phẩm được lựa chọn phù hợp với đặc điểm tiêu dùng tại thị trường Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung với nhiều mô hình phân phối như bán buôn, bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối, thương mại điện tử và thương mại điện tử xuyên biên giới, tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng nguồn cung ổn định và dài hạn.

Hệ thống khu trưng bày Triển lãm IBTE 2026 được thiết kế theo nhu cầu tìm nguồn cung của thị trường Việt Nam và Đông Nam Á

Triển lãm năm nay quy tụ các doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, trong đó có nhiều doanh nghiệp đến từ các trung tâm sản xuất lớn của Trung Quốc như Trừng Hải, Đông Quan, Nghĩa Ô, Quảng Châu và Ninh Ba.

Bên cạnh các doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia IBTE như Thiên Thạc Việt Nam, Eight Corners và HuaYi Việt Nam, triển lãm còn có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp có tiếng trong ngành như Zen of Collectible Culture (Shan Tou) Co.,Ltd, Guangzhou Hongke Culture Communication Co., Ltd, Nanyang Mingdi Toys Co., Ltd, Dongguan Suamoon Creative Co., Ltd, Yiwu Chuji Cultural and Creative Co., Ltd, Yiwu B.phne Accessories Co., Ltd, Rongcheng County Rongmeng Trading Co., Ltd, Guangdong Yongjun Technology Industrial Co., Ltd, Guangdong Caipo Technology Co.,Ltd, Guangdong Weili Intelligent Development Co., Ltd, Shantou Jiaxin Stationery Technology Co., Ltd, Yiwu Chuangxiang Stationery Co., Ltd, Huizhou Yilonggu Technology Co., Ltd, Foshan Aika Sanitary Products Co., Ltd và Whỵ Contents, v.v

Nhiều doanh nghiệp tham gia triển lãm còn sở hữu thương hiệu riêng như Cosmek, Longfengdou, Xinzhizhiji, Guanyi Toys và Kuelox. Một số doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng IP từ các thương hiệu quốc tế như Lamborghini, BMW, Disney, Sanrio và Eggy Party, mở ra thêm lựa chọn cho các nhà phân phối và đại lý.

Các chuỗi siêu thị, cửa hàng, công ty thương mại hàng đầu như Mykingdom, AEON, MINISO, Lotte Mart và Moss Retail; R STAR, CDIMEX, Empire Central, UTREND và MITOLO dự kiến sẽ tới tham quan triển lãm để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 10 năm IBTE hiện diện và phát triển tại thị trường Đông Nam Á

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 10 năm IBTE hiện diện và phát triển tại thị trường Đông Nam Á. Nhân dịp này, Ban tổ chức IBTE sẽ chính thức công bố chiến lược mở rộng hệ thống triển lãm tại ASEAN. Đồng thời giới thiệu các chính sách và quyền lợi,. dịch vụ dài hạn dành cho khách mua hàng. Ban tổ chức cũng sẽ công bố kế hoạch tổ chức triển lãm tại Việt Nam từ năm 2027, qua đó làm rõ định hướng phát triển, nâng cấp chất lượng dịch vụ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái triển lãm bền vững.

Bên cạnh đó là chuỗi diễn đàn chuyên đề, hoạt động giao lưu, kết nối B2B và các với sự tham gia của các hiệp hội, chuyên gia, người mua và các doanh nghiệp trong ngành. Trong đó, Diễn đàn về chủ đề bản quyền IP Đông Nam Á để hỗ trợ các thương hiệu vươn ra toàn cầu sẽ mời các chuyên gia chia sẻ kiến thức về tuân thủ bản quyền IP, kết nối các nguồn lực IP chất lượng cao trong và ngoài nước, qua đó hỗ trợ các nhà bán hàng và thương hiệu nội địa nâng cao giá trị sản phẩm nhờ sức mạnh của IP.

Hoạt động Kết nối B2B sẽ diễn ra xuyên suốt triển lãm, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người mua gặp gỡ, trao đổi trực tiếp. Đối với các khách mua quy mô lớn, chương trình VIP Buyer cung cấp dịch vụ kết nối trước theo nhu cầu, đồng thời xây dựng lộ trình tham quan phù hợp nhằm tối ưu hóa thời gian và hiệu quả tìm nguồn cung.

Bên cạnh đó, triển lãm còn phối hợp cùng Stellar Cube - doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất Rubik sẽ tổ chức “Giải đấu Rubik Tốc độ tại Việt Nam 2026” tại triển lãm. Ngoài ra, xuyên suốt triển lãm cũng sẽ diễn ra các hoạt động Mini game với nhiều phần quà hấp dẫn cho tất cả khách tham quan.

Trong khuôn khổ Triển lãm, hoạt động Kết nối B2B sẽ diễn ra xuyên suốt, tạo điều kiện để doang nghiệp và người mua gặp gỡ, trao đổi trực tiếp

Với quy mô ngày càng được mở rộng và chuỗi hoạt động kết nối chuyên sâu, IBTE 2026 hướng tới trở thành điểm gặp gỡ quan trọng của ngành đồ chơi, sản phẩm trẻ em và văn phòng phẩm tại Việt Nam và Đông Nam Á. Đây là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm sản phẩm mới, cập nhật xu hướng tiêu dùng, mở rộng mạng lưới đối tác và tiếp cận trực tiếp nguồn cung từ các trung tâm sản xuất lớn, đồng thời cũng góp phần tăng cường kết nối năng lực sản xuất giữa Trung Quốc và ASEAN, mở rộng cơ hội hợp tác khu vực và khai thác các lợi thế thương mại trong khuôn khổ RCEP.