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Triển lãm 'Huyễn sắc xoay vần': Dấu ấn Việt trong sáng tạo nghệ thuật Nhật Bản

Triển lãm cá nhân của Kito Kengo biến những chiếc vòng nhựa và đèn lồng thành cấu trúc ánh sáng chuyển động, tạo nên không gian thị giác biến ảo tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.

Báo VietnamPlus
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Sáng 9/10, Triển lãm “Huyễn Sắc Xoay Vần” chính thức khai mạc tại Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Sáng 9/10, Triển lãm “Huyễn Sắc Xoay Vần” chính thức khai mạc tại Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Các tác phẩm sắp đặt đặc trưng của nghệ sỹ Kito Kengo, với những chiếc lồng đèn phản chiếu đa sắc màu tại triển lãm “Huyễn sắc xoay vần”. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Các tác phẩm sắp đặt đặc trưng của nghệ sỹ Kito Kengo, với những chiếc lồng đèn phản chiếu đa sắc màu tại triển lãm “Huyễn sắc xoay vần”. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Hàng trăm chiếc vòng nhựa hula hoop rực rỡ sắc màu được đan cài, kết nối chặt chẽ, tạo nên một cấu trúc thị giác độc đáo. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Hàng trăm chiếc vòng nhựa hula hoop rực rỡ sắc màu được đan cài, kết nối chặt chẽ, tạo nên một cấu trúc thị giác độc đáo. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Nghệ sỹ Kito Kengo - Giáo sư Nghệ thuật Đương đại tại Trường Cao học Nghệ thuật, Đại học Nghệ thuật Kyoto. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Nghệ sỹ Kito Kengo - Giáo sư Nghệ thuật Đương đại tại Trường Cao học Nghệ thuật, Đại học Nghệ thuật Kyoto. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Nghệ sỹ Kito Kengo sử dụng vòng nhựa công nghiệp đa sắc để tạo tương tác không gian. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Nghệ sỹ Kito Kengo sử dụng vòng nhựa công nghiệp đa sắc để tạo tương tác không gian. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

“Huyễn Sắc Xoay Vần” kết hợp ánh sáng và hệ thống gương tạo hiệu ứng thị giác ảo diệu, một dấu ấn giao thoa văn hóa Việt - Nhật. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

“Huyễn Sắc Xoay Vần” kết hợp ánh sáng và hệ thống gương tạo hiệu ứng thị giác ảo diệu, một dấu ấn giao thoa văn hóa Việt - Nhật. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Người yêu nghệ thuật và các bạn trẻ hào hứng check-in, lưu giữ những khoảnh khắc trong mê cung sắc màu của triển lãm "Huyễn Sắc Xoay Vần". (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Người yêu nghệ thuật và các bạn trẻ hào hứng check-in, lưu giữ những khoảnh khắc trong mê cung sắc màu của triển lãm "Huyễn Sắc Xoay Vần". (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Không gian lung linh - nơi nghệ sỹ kết hợp chất liệu truyền thống với tư duy sắp đặt hiện đại. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Không gian lung linh - nơi nghệ sỹ kết hợp chất liệu truyền thống với tư duy sắp đặt hiện đại. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Những dải vòng nhựa uốn lượn kết nối từ trong phòng trưng bày ra đến khoảng sân vườn ngoài trời. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Những dải vòng nhựa uốn lượn kết nối từ trong phòng trưng bày ra đến khoảng sân vườn ngoài trời. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Triển lãm mở ra không gian đối thoại trực tiếp giữa nghệ sỹ Kito Kengo với công chúng và giới sáng tạo Hà Nội. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Triển lãm mở ra không gian đối thoại trực tiếp giữa nghệ sỹ Kito Kengo với công chúng và giới sáng tạo Hà Nội. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/trien-lam-huyen-sac-xoay-van-dau-an-viet-trong-sang-tao-nghe-thuat-nhat-ban-post1141037.vnp