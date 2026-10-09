Triển lãm 'Huyễn sắc xoay vần': Dấu ấn Việt trong sáng tạo nghệ thuật Nhật Bản

Sáng 9/10, Triển lãm “Huyễn Sắc Xoay Vần” chính thức khai mạc tại Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Các tác phẩm sắp đặt đặc trưng của nghệ sỹ Kito Kengo, với những chiếc lồng đèn phản chiếu đa sắc màu tại triển lãm “Huyễn sắc xoay vần”. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Hàng trăm chiếc vòng nhựa hula hoop rực rỡ sắc màu được đan cài, kết nối chặt chẽ, tạo nên một cấu trúc thị giác độc đáo. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Nghệ sỹ Kito Kengo - Giáo sư Nghệ thuật Đương đại tại Trường Cao học Nghệ thuật, Đại học Nghệ thuật Kyoto. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Nghệ sỹ Kito Kengo sử dụng vòng nhựa công nghiệp đa sắc để tạo tương tác không gian. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

“Huyễn Sắc Xoay Vần” kết hợp ánh sáng và hệ thống gương tạo hiệu ứng thị giác ảo diệu, một dấu ấn giao thoa văn hóa Việt - Nhật. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Người yêu nghệ thuật và các bạn trẻ hào hứng check-in, lưu giữ những khoảnh khắc trong mê cung sắc màu của triển lãm "Huyễn Sắc Xoay Vần". (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Không gian lung linh - nơi nghệ sỹ kết hợp chất liệu truyền thống với tư duy sắp đặt hiện đại. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Những dải vòng nhựa uốn lượn kết nối từ trong phòng trưng bày ra đến khoảng sân vườn ngoài trời. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)

Triển lãm mở ra không gian đối thoại trực tiếp giữa nghệ sỹ Kito Kengo với công chúng và giới sáng tạo Hà Nội. (Ảnh: Ngân Bình/Vietnam+)