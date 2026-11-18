Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 22.11.

Hải Phòng triển lãm các tư liệu về truyền thống cách mạng của quân và dân TP

Triển lãm giới thiệu 220 bức ảnh và 10 bản trích tư liệu, khắc họa truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng, Quân đội và tinh thần “Trung dũng - Quyết thắng” của lực lượng vũ trang thành phố. Qua đó, tái hiện những chiến công, thành tích cùng sự đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân Hải Phòng trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đông đảo các chiến sĩ tham gia

Hình ảnh tại triển lãm tái hiện dấu mốc ngày 20.11.1946, khi thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Hải Phòng, mở đầu cuộc tái xâm lược miền Bắc trên quy mô lớn.

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ

Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang thành phố đã anh dũng chiến đấu, sau đó rút về vùng nông thôn Kiến An để bảo toàn lực lượng, hình thành vành đai bao vây địch. Sự ra đời của Liên tỉnh Hải - Kiến (Hải Phòng - Kiến An) cùng Ban Chỉ huy mặt trận vào tháng 11.1946 đánh dấu bước ngoặt trong việc thống nhất tổ chức, chỉ đạo lực lượng vũ trang, tạo nền tảng cho những chiến công trong các giai đoạn tiếp theo.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 22.11.2026

Triển lãm giới thiệu quá trình xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, hiện đại, nâng cao khả năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc thành phố và thành quả cách mạng; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Triển lãm nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, truyền thống giáo dục

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, triển lãm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân; đồng thời cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng vững mạnh, xây dựng Hải Phòng giàu đẹp, văn minh.

Các chiến sĩ cùng tham dự triển lãm

Triển lãm được tổ chức tại hai địa điểm: Quảng trường Nhà hát thành phố (số 27 Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng) và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố (đường Trần Kiên, phường Thủy Nguyên).

Đông đảo học sinh tham gia