Học sinh tham quan, tìm hiểu các hình ảnh, hiện vật tái hiện cuộc chiến đấu anh dũng của nghĩa quân Ba Đình tại khu di tích

Chiều 23.11, tại Khu Di tích lịch sử Ba Đình, UBND xã Ba Đình phối hợp với Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch Thanh Hóa tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Mốc son lịch sử”, nhân kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.

Triển lãm được bố cục thành hai phần: “Âm vang Ba Đình trong lịch sử dân tộc” và “Tiếp nối hào khí Ba Đình”, với hơn 150 hình ảnh tư liệu, hiện vật, sách, báo.

Nội dung trưng bày tập trung giới thiệu bối cảnh, diễn biến và ý nghĩa lịch sử của Khởi nghĩa Ba Đình trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX; đồng thời khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của các thế hệ người dân trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Triển lãm giới thiệu hơn 150 hình ảnh tư liệu, hiện vật, sách, báo về Khởi nghĩa Ba Đình

Điểm nhấn của triển lãm là hành trình kết nối tên gọi Ba Đình gắn với căn cứ khởi nghĩa năm xưa với Quảng trường Ba Đình lịch sử tại Thủ đô Hà Nội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Qua đó, những giá trị lịch sử của Ba Đình được đặt trong dòng chảy liên tục của lịch sử dựng nước và giữ nước, từ các phong trào đấu tranh chống ngoại xâm đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Không chỉ tái hiện truyền thống đấu tranh cách mạng, triển lãm còn giới thiệu những thành tựu nổi bật của Thanh Hóa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp và chuyển đổi số.

Những kết quả đạt được thể hiện nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xây dựng, phát triển quê hương, hướng tới các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Học sinh tham quan, đọc sách và tìm hiểu các tư liệu lịch sử tại không gian trưng bày sách, báo “Hào khí Ba Đình - Khúc tráng ca bất tử”

Trong khuôn khổ chương trình, không gian trưng bày sách, báo với chủ đề “Hào khí Ba Đình - Khúc tráng ca bất tử” cũng giới thiệu 5 chuyên đề, gồm: Toàn cảnh phong trào Cần Vương; Những gương anh hùng tiêu biểu trong phong trào Cần Vương; Lịch sử, văn hóa, con người và các phong trào yêu nước tại vùng đất Nga Sơn (nay là xã Ba Đình); Thanh Hóa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ đổi mới; Biển, đảo Việt Nam.

Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật, triển lãm góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn về một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp của dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và các sản phẩm đặc trưng của Thanh Hóa, góp phần kết nối bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Khu Di tích lịch sử Ba Đình

Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887) là một trong những cuộc khởi nghĩa lớn, tiêu biểu của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX.

Dưới sự lãnh đạo của các thủ lĩnh Phạm Bành, Đinh Công Tráng cùng đông đảo văn thân, tướng lĩnh yêu nước, căn cứ Ba Đình được xây dựng trên địa bàn ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh và Mỹ Khê, đã trở thành một phòng tuyến kiên cố, biểu tượng sinh động cho tinh thần quật khởi, ý chí độc lập và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.

Không chỉ là niềm tự hào của quê hương Ba Đình, cuộc khởi nghĩa còn để lại dấu son đậm nét trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.