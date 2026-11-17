Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Ngày 17/11, Ban Quản lý Di tích tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Tiên Hải và Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh) khai mạc triển lãm chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, giúp người xem hiểu thêm về quê hương, gia đình, thời niên thiếu và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nội dung được chia thành 3 chủ đề: “Quê hương - gia đình”; “Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” và “Di sản văn hóa An Giang”.

Triển lãm thu hút người dân, cán bộ và học sinh xã Tiên Hải đến tham quan, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tiên Hải tham gia trả lời câu hỏi tại hội thi.

Trong khuôn khổ triển lãm, Ban Quản lý Di tích tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Tiên Hải tổ chức hội thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng và di sản văn hóa An Giang theo hình thức “Rung chuông vàng” dành cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tiên Hải.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 8 giải, trong đó giải nhất thuộc về em Hoàng Thị Ánh Vân, học sinh lớp 8A.

Diễn ra đến ngày 25/11, triển lãm là hoạt động chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), 21 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).