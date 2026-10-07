Triển lãm 'Hà Nội trong tôi' 2026: Vẻ đẹp Thủ đô qua đôi mắt người cao tuổi

Chào mừng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày tiếp quản Thủ đô (10/10/1054-10/10/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" lần thứ 21, năm 2026 tại khuôn viên di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Triển lãm kéo dài từ ngày 7-12/10, mang đến 80 bức ảnh do các thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội chụp. Các thành viên đều ở độ tuổi trên 60.

Năm nay, triển lãm gắn với chủ đề "Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân.”

Triển lãm được đặt trong không gian Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nơi không chỉ giới trẻ mà còn hàng loạt du khách nước ngoài tất bật tới lui mỗi ngày. (Ảnh: PV)

Ở chủ đề này, loạt ảnh ghi lại những nhiều cột mốc đáng nhớ, thành tựu đáng chú ý trên nhiều lĩnh vực của Thủ đô trong hơn một năm qua, thông qua 3 phần: Phần 1 - Kiến tạo chính quyền gần dân, phần 2 - Chuyển động từ cơ sở và phần 3 - Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại sự kiện khai mạc, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ông Nguyễn Thành Lợi - trưởng ban tổ chức triển lãm khẳng định 2026 là dấu mốc quan trọng.

Đây không chỉ là dịp nhìn lại một năm Hà Nội vận hành mô hình chính quyền mới, mà còn là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. (Ảnh: PV)

Đây cũng là giai đoạn để Thành phố thể hiện quyết tâm, thực hiện thành công Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, triển khai hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

​Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội, Nghệ sỹ nhiếp ảnh Văn Phúc chia sẻ các thành viên luôn hướng tới làm nổi bật, tôn vinh các giá trị tinh hoa của đất và người, truyền thống văn hóa đặc sắc, lâu đời và những đổi thay hàng ngày, hàng giờ tại Thủ đô.

"Đó cũng chính là niềm vui, niềm tự hào của người cao tuổi chúng tôi luôn sống vui, sống khỏe và sống có ích cho xã hội," Nghệ sỹ nhiếp ảnh 88 tuổi cho biết.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Văn Phúc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội tại khai mạc triển lãm. (Ảnh: PV)

Triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" là hoạt động thường niên hưởng ứng dịp kỷ niệm 10/10, được tổ chức lần 1 năm 2000. Khởi đầu ở quy mô nhỏ, đến năm 2004, triển lãm đã trở thành sự kiện văn hóa cấp thành phố, Báo Kinh tế và Đô Thị là đơn vị đồng tổ chức. Từ năm 2026, sau cuộc sáp nhập 6 cơ quan báo chí Thủ đô, đơn vị chủ trì tổ chức triển lãm là Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Được thành lập năm 2004, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội là sân chơi cho nhiều cựu phóng viên, biên tập viên, bác sỹ, kỹ sư, sỹ quan Quân đội... có đam mê với bộ môn này. Hiện câu lạc bộ có 40 thành viên và đều là hội viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam hoặc Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội.

Một số thành viên lớn tuổi hiện có Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trịnh Hải 94 tuổi (Báo Nhân Dân), Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hữu Nền 89 tuổi (Nhà Xuất Bản Mỹ Thuật, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch), Nghệ sỹ nhiếp ảnh Văn Phúc 88 tuổi (Thông tấn xã Việt Nam), Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đặng Linh 87 tuổi (Bộ Xây Dựng)… Người trẻ nhất cũng đã 60 tuổi.

Một số tác phẩm có tại triển lãm: