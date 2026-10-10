Triển lãm 'Hà Nội 12 mùa hoa' mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Triển lãm giới thiệu những tác phẩm mỹ thuật lấy cảm hứng từ các loài hoa gắn bó với đời sống và cảnh sắc Thủ đô. Qua góc nhìn và ngôn ngữ hội họa riêng của mỗi nghệ sĩ, vẻ đẹp Hà Nội hiện lên đa sắc, khi rực rỡ, tươi vui, lúc nhẹ nhàng, sâu lắng, gợi những ký ức thân thương về thành phố.

Trải qua nhiều đổi thay từ mùa thu lịch sử năm 1954 đến nay, Hà Nội ngày càng hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ nét duyên riêng từ những mùa hoa nối tiếp nhau. Đó là sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn mỗi độ tháng tư, màu tím bằng lăng trong những ngày hè, sắc sen thanh khiết bên hồ, hương hoa sữa nồng nàn khi thu sang hay những gánh cúc họa mi len qua phố phường lúc đông về.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thụy Du

Những mùa hoa không chỉ tạo nên nét đặc trưng của cảnh sắc Hà Nội mà còn trở thành dấu hiệu thân thuộc của thời gian, lưu giữ những kỷ niệm gắn với từng chặng đời của người dân Thủ đô.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp ấy, triển lãm trưng bày các tác phẩm khắc họa nhiều loài hoa như hoa sữa, loa kèn, cúc, sen, bằng lăng, thược dược, lay ơn, hoa hồng… Trong mỗi tác phẩm, hoa có thể là chủ thể chính hoặc hòa quyện với cảnh phố, hàng cây, mặt hồ và hình ảnh con người, tạo nên những góc nhìn phong phú về Hà Nội.

Không chỉ tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, các tác phẩm còn gợi mở những liên tưởng về thời gian, không gian và miền ký ức thân thương của thành phố nghìn năm văn hiến. Qua sắc màu và cảm xúc của người nghệ sĩ, những loài hoa quen thuộc trở thành chất liệu để thể hiện tình yêu, sự gắn bó với Hà Nội.

Với người xem, mỗi bức tranh cũng là dịp lắng lại giữa nhịp sống thường ngày. Ảnh: Thế Đại

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu tới công chúng những sáng tác mỹ thuật giàu cảm xúc về Thủ đô, góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội, đồng thời khơi gợi ý thức trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hóa của thành phố.

Với người xem, mỗi bức tranh cũng là dịp lắng lại giữa nhịp sống thường ngày, ngắm nhìn những sắc hoa thân thuộc, tìm lại ký ức riêng và cảm nhận vẻ đẹp Hà Nội qua từng mùa.

Triển lãm “Hà Nội 12 mùa hoa” diễn ra từ ngày 10 đến hết ngày 25/10 tại Trung tâm Thông tin - Triển lãm thành phố (93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội),