Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục: Cập nhật những mô hình mới

Triển lãm là nơi các cơ sở giới thiệu các mô hình, sản phẩm giáo dục mới đồng thời chia sẻ và tìm kiếm đối tác để phát triển giáo dục. (Ảnh: Vietnam+)

Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo khai mạc sáng nay (8/10), trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số.

Triển lãm diễn ra trong hai ngày 8-9/10, tại Hà Nội, với hơn 70 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành Giáo dục. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MaxHub; cùng các trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới như Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Massachusetts Amherst (UMass Amherst), Đại học London và các trường đại học đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.

Các hoạt động tại triển lãm được thiết kế để khách tham dự có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và trao đổi với các đơn vị tham gia; qua đó tạo không gian để các cơ sở giáo dục tìm kiếm giải pháp phù hợp, doanh nghiệp gặp gỡ đối tác và các tổ chức quốc tế mở rộng mạng lưới hợp tác tại Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. (Ảnh: Vietnam+)

Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối và triển lãm, các cơ sở giáo dục có cơ hội tiếp cận những mô hình, phương pháp và công nghệ mới, tìm kiếm đối tác phù hợp cho các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho hay chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những khả năng rất lớn cho giáo dục, từ hỗ trợ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học đến mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người. Công nghệ đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo; vì thế, giáo dục cũng phải thay đổi tương ứng.

Người học phải có năng lực tự học, tư duy độc lập và làm việc cùng AI; người thầy phải thay đổi vai trò, biết làm chủ công nghệ để thiết kế, hướng dẫn và truyền cảm hứng; nhà trường phải đổi mới mô hình tổ chức, phương thức dạy học, đánh giá và quản trị. Xa hơn, cả hệ thống giáo dục phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng với công nghệ, mà từng bước làm chủ công nghệ, sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và vì sự phát triển của con người.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh: Vietnam+)

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng đây không phải là vấn đề riêng của Việt Nam. Cơ hội và thách thức của AI đều vượt qua biên giới quốc gia: từ chất lượng và độ tin cậy của thông tin, bảo vệ dữ liệu, bản quyền, đạo đức, đến nguy cơ gia tăng khoảng cách số. Chính vì vậy, hợp tác quốc tế trong giáo dục và công nghệ giáo dục đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác, đón nhận và thử nghiệm những cách làm mới đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và sáng kiến của mình.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, đối tác, doanh nghiệp và nhà khoa học để những kết nối tại triển lãm trở thành các chương trình hợp tác thực chất và những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho người học, nhà giáo và xã hội,” Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói./.