Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FECON, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững (GEOTEC HANOI 2026) cho biết, GEOTEC HANOI 2026 là diễn đàn giao lưu khoa học công nghệ giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong nước và đối tác quốc tế, đồng thời là một trong những cách nhanh nhất để tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Triển lãm tạo điểm gặp gỡ giữa giới nghiên cứu khoa học, đơn vị thiết kế và doanh nghiệp triển khai công nghệ tại công trường. Trong đó, doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong kết nối nguồn lực khoa học - công nghệ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa những kinh nghiệm, giải pháp phù hợp của thế giới vào các dự án hạ tầng trong nước.

Tại triển lãm, Công ty Minh Đức EC giới thiệu các công nghệ, giải pháp gia cố mái dốc, xử lý nền đất yếu phục vụ hạ tầng giao thông, đô thị. Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Công ty Minh Đức EC cho biết, doanh nghiệp đã ứng dụng các công nghệ, sản phẩm mới tại nhiều dự án như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, khu nghỉ dưỡng Bà Nà Hills, Sun World Tây Ninh...

Minh Đức hợp tác với nhiều đơn vị cung cấp hàng đầu về địa kỹ thuật trên thế giới. Tại GEOTEC HANOI 2026, Minh Đức phối hợp cùng Strata Geosystems - nhà sản xuất vật liệu địa kỹ thuật của Ấn Độ, giới thiệu các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, có giá thành cạnh tranh và phù hợp với điều kiện địa chất, địa hình Việt Nam.

Trong khi đó, Công ty CP Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng mang đến các giải pháp gia cố mái dốc, chống đá rơi và tường chắn có cốt. Ông Nguyễn Mạnh Tín, chuyên viên kỹ thuật Phòng Kỹ thuật cho biết, Vĩnh Hưng sử dụng hai hệ lưới gia cố mái dốc: hệ lưới dành cho mái dốc đá nhằm chống sạt lở, đá rơi và hệ lưới dành cho mái dốc đất nhằm chống xói bề mặt. Các sản phẩm này đã được ứng dụng tại nhiều dự án hạ tầng giao thông trong nước, trong đó có các dự án cao tốc Bắc - Nam.

Bên cạnh đó, Vĩnh Hưng giới thiệu các sản phẩm truyền thống do doanh nghiệp tự gia công, sản xuất và đã nội địa hóa như gối cầu, khe co giãn, tường chống ồn. Đáng chú ý, từ chỗ chủ yếu nhập khẩu sản phẩm phục vụ gia cố mái dốc, Vĩnh Hưng đã liên doanh với Maccaferri (Italy) đầu tư nhà máy sản xuất tại Hưng Yên. Dự kiến đầu năm 2027, doanh nghiệp sẽ đưa các sản phẩm nội địa hóa vào thị trường. Trong ảnh, Vĩnh Hưng giới thiệu hình ảnh thực tế giải pháp gia cố taluy được triển khai tại cao tốc Vũng Áng - Bùng.

Bà Kinjal Parmar, Giám đốc Kỹ thuật Khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương của Maccaferri nhận định, Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, cởi mở với công nghệ mới. Thời gian tới, Maccaferri sẽ tiếp tục phối hợp với Vĩnh Hưng ứng dụng các giải pháp tiên tiến, cung cấp phương án tổng thể từ thiết kế, sản phẩm đến thi công, đáp ứng yêu cầu từng dự án hạ tầng.

Ở lĩnh vực nền móng và công trình ngầm, Raito Kogyo Co., Ltd đến từ Nhật Bản là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới về xử lý nền móng. Ông Đỗ Ngọc Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Fecon Raito cho biết, Raito Kogyo hợp tác với Tập đoàn Fecon thành lập Công ty Fecon Raito để triển khai, ứng dụng các công nghệ tiên tiến tại Việt Nam.

Hai công nghệ tiêu biểu được doanh nghiệp giới thiệu tại triển lãm là phụt vữa áp lực cao xử lý nền móng đã ứng dụng tại tuyến Metro số 1 TP.HCM và tuyến Metro số 3 Hà Nội; cọc trụ đất xi măng đường kính lớn thế hệ mới, được sử dụng tại các dự án Cảng quốc tế Lạch Huyện bến số 5, số 6, cảng quốc tế Dung Quất của Hòa Phát và cảng thủy nội địa tại Long An.

Là doanh nghiệp đến từ Đức với hơn 60 năm hoạt động trên thị trường quốc tế, MC-Bauchemie phát triển MC Underground chuyên cung cấp các giải pháp phục vụ thi công công trình hạ tầng ngầm. Ông Đỗ Đắc Đạt, Giám đốc phát triển thị trường tại Việt Nam của MC-Bauchemie, cho biết, doanh nghiệp không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn mang đến giải pháp tổng thể, bao gồm công nghệ, nghiên cứu và hướng dẫn kỹ thuật cho các dự án đào hầm.

Các giải pháp này đã được ứng dụng tại dự án đường sắt đô thị số 3 Hà Nội và các công trình hầm xuyên núi thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam. Hiện khoảng 70% sản phẩm của MC-Bauchemie đã được sản xuất tại Việt Nam; doanh nghiệp định hướng nâng tỷ lệ này lên khoảng 90%, đồng thời phát triển Việt Nam thành trung tâm sản xuất của tập đoàn tại Đông Nam Á.

Đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhận định GEOTEC HANOI 2026 có quy mô và chất lượng mở rộng rõ rệt, lớn nhất trong các kỳ. Triển lãm GEOTEC HANOI 2026 không chỉ tạo cơ hội kết nối, hợp tác mà còn giới thiệu nhiều công nghệ, giải pháp địa kỹ thuật mới, hiện đại, phục vụ các dự án hầm, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và hạ tầng kỹ thuật giao thông và đô thị mà Việt Nam sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.

Tâm Vũ