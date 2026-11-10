Triển lãm EICMA 2026: Cuộc chơi mô tô thế giới tăng tốc đổi mới

EICMA là sân chơi sở trường của các thương hiệu mô tô Italia. Ảnh: BTC EICMA 2026

EICMA lần thứ 83 năm 2026 đã lập kỷ lục về quy mô với 765 đơn vị triển lãm, 2.142 thương hiệu đến từ 52 quốc gia và diện tích trưng bày khoảng 300.000 m². Đây cũng là kỳ triển lãm lớn nhất kể từ khi sự kiện chuyển về địa điểm mới.

Sự trở lại của những động cơ nhiều xi-lanh

Một trong những xu hướng đáng chú ý tại triển lãm là sự quan tâm trở lại đối với động cơ nhiều xi-lanh, đặc biệt ở phân khúc dung tích trung bình và mô tô thể thao.

Honda gây chú ý với CBR500R Four, mẫu sportbike sử dụng động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng dung tích 502cc. Việc phát triển cấu hình động cơ này cho thấy hãng xe Nhật Bản muốn tạo thêm lựa chọn cho người dùng yêu thích khả năng tăng tốc, vòng tua cao và âm thanh đặc trưng của động cơ bốn xi-lanh, thay vì chỉ tập trung vào các cấu hình hai xi-lanh phổ biến hiện nay.

Một số mẫu mô tô đua của Honda trong triển lãm lần này. Ảnh: BTC EICMA 2026

Ở phân khúc cao hơn, CFMoto giới thiệu phiên bản thương mại của V4 SR-RR, mẫu superbike sử dụng động cơ V4, thể hiện tham vọng tiến vào sân chơi vốn là thế mạnh của Ducati, BMW và các hãng mô tô Nhật Bản.

BMW Motorrad cũng có màn trình diễn đáng chú ý với M 1000 RS. Mẫu xe sở hữu công suất 218 mã lực, trọng lượng ướt 196 kg, kết hợp những công nghệ phát triển từ dòng M RR. Đây là minh chứng cho việc các hãng vẫn dành nguồn lực lớn để nâng cao hiệu suất của động cơ đốt trong, bất chấp xu hướng điện hóa.

Adventure tiếp tục là phân khúc chủ lực

Nếu sportbike đại diện cho khía cạnh hiệu năng, các dòng xe adventure lại phản ánh rõ nhu cầu sử dụng đa dạng của người chơi mô tô hiện đại. Đây tiếp tục là một trong những phân khúc được nhiều hãng đầu tư tại EICMA 2026.

Đơn cử, Royal Enfield mang tới Himalayan 750. Với động cơ dung tích lớn hơn Himalayan 450, sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe có khả năng vận hành đường dài tốt hơn, đồng thời vẫn duy trì phong cách thiết kế thực dụng đặc trưng.

Không gian trưng bày xe của Royal Enfield. Ảnh: BTC EICMA 2026

CFMoto giới thiệu bộ đôi 550MT và 550MT-X, mở rộng lựa chọn adventure ở phân khúc trung bình. Trong khi đó, Honda trình làng thế hệ CRF1150L Africa Twin với các phiên bản Adventure Sports và Enduro Sports, tiếp tục khai thác hai hướng sử dụng khác nhau: touring đường dài và off-road.

Những sản phẩm mới cho thấy, mô tô adventure không còn là phân khúc dành riêng cho những người thường xuyên chinh phục địa hình khó. Các hãng đang phát triển xe theo hướng đa dụng hơn, có thể đáp ứng cả nhu cầu di chuyển hàng ngày, du lịch và khám phá.

Các hãng Trung Quốc tiến sâu vào phân khúc cao cấp

Sự hiện diện ngày càng nổi bật của các thương hiệu Trung Quốc là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất tại EICMA năm nay. Thay vì chỉ tập trung vào xe giá rẻ, xe tay ga hoặc mô tô dung tích nhỏ, các hãng đang mở rộng sang những sản phẩm có cấu hình phức tạp và hiệu năng cao.

Nhiều mẫu xe địa hình mới được các nhà sản xuất trưng bày. Ảnh: BTC EICMA 2026

CFMoto là ví dụ tiêu biểu với V4 SR-RR, mẫu superbike được phát triển theo hướng cạnh tranh trực tiếp với những sản phẩm thể thao hàng đầu. Hãng đồng thời giới thiệu các mẫu adventure mới, cho thấy chiến lược phát triển sản phẩm trên nhiều phân khúc.

QJMotor cũng gây chú ý với Rino 900 sử dụng động cơ ba xi-lanh 900cc, cùng mẫu xe điện OAO MAX. Benda lại chọn hướng đi khác với những mẫu cruiser có thiết kế đặc trưng như Dark Flag 600 Ultra EC, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách mô tô Mỹ.

Mô tô điện QJ của Trung Quốc tại triển lãm. Ảnh: BTC EICMA 2026

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm, mà còn ở việc các thương hiệu Trung Quốc đang đầu tư nhiều hơn vào thiết kế, động cơ, hệ thống điện tử và khả năng tạo dựng bản sắc riêng. Điều này đặt ra sức ép cạnh tranh mới đối với các nhà sản xuất Nhật Bản và châu Âu, đặc biệt ở phân khúc tầm trung và cao cấp.

Công nghệ hỗ trợ lái trở thành lợi thế cạnh tranh

Một thay đổi khác tại EICMA 2026 là sự hiện diện ngày càng rõ nét của công nghệ hỗ trợ người lái. Các hệ thống điện tử vốn chủ yếu xuất hiện trên mô tô cao cấp đang dần được mở rộng xuống những dòng xe có dung tích và giá bán thấp hơn.

Honda giới thiệu hệ thống Honda SENSING RIDE trên Africa Twin Adventure Sports. Đây là hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến, đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa công nghệ hỗ trợ an toàn vào mô tô địa hình và touring.

Các dòng xe BMW vẫn thu hút nhờ chất công nghệ. Ảnh: BTC EICMA 2026

BMW Motorrad giới thiệu dòng F 450, gồm các phiên bản R, RR và GS, hướng đến nhóm khách hàng sử dụng bằng lái A2 tại châu Âu. Đáng chú ý, F 450 R được trang bị Easy Ride Clutch, công nghệ hỗ trợ thao tác ly hợp, giúp việc điều khiển xe trở nên thuận tiện hơn.

Trong khi đó, Honda tiếp tục gây chú ý với V3R 900 E-Compressor, mẫu mô tô sử dụng động cơ V3 kết hợp bộ tăng áp điều khiển điện tử. Đây là hướng phát triển công nghệ đáng quan tâm, cho thấy các hãng vẫn tìm kiếm những giải pháp mới để cải thiện hiệu suất động cơ mà không nhất thiết phải tăng dung tích xi-lanh.

Những thay đổi này cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành mô tô đang dịch chuyển dần từ công suất và tốc độ tối đa sang trải nghiệm điều khiển, khả năng kiểm soát và mức độ an toàn.

Không gian trưng bày của Yamaha tại triển lãm. Ảnh: BTC EICMA 2026

Xe điện và những ý tưởng cho tương lai

Dù động cơ đốt trong vẫn chiếm phần lớn sự chú ý, xe điện tiếp tục là một phần quan trọng trong chiến lược dài hạn của các nhà sản xuất.

Điểm nhấn đáng chú ý của Honda là EV OUTLIER Concept, lần đầu tiên được giới thiệu tại châu Âu. Thay vì phát triển một mẫu xe điện theo hình dáng mô tô truyền thống, Honda đưa ra ý tưởng thiết kế hoàn toàn khác biệt, tận dụng sự linh hoạt của hệ truyền động điện để bố trí mô-tơ tại cả bánh trước và bánh sau.

Theo Honda, đây không đơn thuần là một phiên bản thử nghiệm của sản phẩm hiện tại mà là định hướng thiết kế cho mô tô từ năm 2030 trở đi. Cách tiếp cận này cho thấy xe điện có thể mở ra những cấu trúc phương tiện mà động cơ đốt trong khó đáp ứng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nữa là thế hệ xe điện mới của Vespa, gồm Primavera Elettrica, Sprint S Elettrica và Primavera Tech Elettrica. Chọn duy trì thiết kế vốn đã trở thành biểu tượng, Piaggio tập trung cải tiến hệ truyền động, hiệu suất sử dụng năng lượng và trải nghiệm vận hành.

Thế hệ mới của chiếc Vespa điện Elettrica. Ảnh: BTC EICMA 2026

Điểm mới quan trọng nhất là mô-tơ điện thế hệ mới do Piaggio phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Italia. Thiết kế mô-đun giúp cải thiện hiệu suất, giảm tiêu thụ năng lượng và tăng khả năng kiểm soát khi vận hành. Đáng chú ý, mô-tơ không sử dụng vật liệu đất hiếm, qua đó giảm sự phụ thuộc vào những nguyên liệu có tác động môi trường lớn trong quá trình khai thác.

Tuy nhiên, xét trên tổng thể triển lãm, xe điện vẫn chưa thể thay thế vai trò chủ đạo của mô tô sử dụng động cơ đốt trong. Các vấn đề về giá thành, tầm hoạt động, thời gian sạc và hạ tầng vẫn là những rào cản đáng kể.

Lĩnh vực mô tô bước sang giai đoạn cạnh tranh mới

Nhìn tổng thể, EICMA 2026 cho thấy ngành công nghiệp mô tô thế giới chưa bước vào một cuộc chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện như từng được dự báo. Thay vào đó, các nhà sản xuất đang theo đuổi nhiều hướng phát triển song song: tiếp tục cải tiến động cơ đốt trong, đưa công nghệ điện tử xuống những phân khúc phổ thông hơn và chuẩn bị những nền tảng điện hóa cho tương lai.

Biểu diễn kĩ thuật điều khiển mô tô bên lề triển lãm. Ảnh: BTC EICMA 2026

Đáng chú ý hơn cả là sự thay đổi về tương quan cạnh tranh. Các thương hiệu Nhật Bản vẫn sở hữu lợi thế về kinh nghiệm sản xuất và độ tin cậy, trong khi các hãng châu Âu tiếp tục khai thác thế mạnh về hiệu năng, thiết kế và công nghệ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, không chỉ ở khả năng cung cấp sản phẩm mà còn ở mức độ đa dạng và tham vọng công nghệ.

Với người tiêu dùng, sự cạnh tranh này hứa hẹn mang lại nhiều lựa chọn hơn, đặc biệt trong phân khúc mô tô dung tích trung bình, nơi giá bán và trang bị ngày càng có ý nghĩa quyết định.