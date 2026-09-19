'Triển lãm Du lịch Trung Quốc - ASEAN 2026' tại Quế Lâm (Trung Quốc): Mở rộng không gian hợp tác với thị trường du lịch lớn

Các lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm. Ảnh: BTC

Trao đổi khách 2 chiều liên tục tăng

Tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc - ASEAN 2026 ở Quế Lâm, những cơ hội ấy được đặt trong một không gian kết nối rộng hơn, nơi các địa phương và doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác, thiết kế sản phẩm mới và mở rộng mạng lưới đưa khách giữa hai thị trường.

Một điểm nổi bật trong quan hệ du lịch hai nước là sự vận động theo cả hai chiều. Năm 2025, Việt Nam đón 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, đưa Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam là thị trường gửi khách đến Trung Quốc lớn thứ 4, vượt các thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật Bản và Australia.

Những dòng khách ấy tạo nên một thị trường có tính tương tác cao, trao đổi khách 2 chiều liên tục tăng. Cùng với việc thu hút thêm khách Trung Quốc, Việt Nam có thể mở rộng các chương trình liên kết với đối tác Trung Quốc để hình thành những tuyến du lịch hai chiều, kết nối các điểm đến, sản phẩm và trải nghiệm của hai nước.

“Triển lãm Du lịch Trung Quốc - ASEAN 2026” đã chính thức khai mạc sáng ngày 19.9, tại thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: BTC

Một trong những dư địa hợp tác được đặt ra rõ nét là kết nối giao thông. Việt Nam mong muốn cùng các đối tác Trung Quốc tăng cường kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt; mở rộng các tuyến, tour du lịch và tăng cường trao đổi khách hai chiều.

Khi năng lực kết nối được mở rộng, cơ hội dành cho ngành du lịch cũng rộng hơn. Các địa phương có thể phối hợp xây dựng những tuyến liên quốc gia, kết hợp nhiều điểm đến thay vì để hành trình của du khách dừng lại ở một địa phương hoặc một quốc gia.

Đây là hướng hợp tác đặc biệt phù hợp với Việt Nam khi vị trí địa lý cho phép kết nối thuận lợi với Trung Quốc và tiếp tục mở rộng xuống các thị trường ASEAN.

Việt Nam được xác định vừa là điểm đến, vừa có thể đảm nhận vai trò cửa ngõ kết nối Trung Quốc với ASEAN trên phương diện du lịch, văn hóa, giao thương và giao lưu nhân dân.

Nếu được cụ thể hóa thành những tuyến tour liên kết, lợi thế này có thể tạo thêm lựa chọn cho du khách Trung Quốc, đồng thời mở rộng thị trường cho doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.

Các chương trình kết nối cũng có thể tạo điều kiện để những điểm đến ngoài các trung tâm du lịch quen thuộc được đưa vào mạng lưới sản phẩm phục vụ khách quốc tế.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định Việt Nam đang trở thành một điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Trung Quốc. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Cơ hội làm mới sản phẩm dành cho khách Trung Quốc

Dòng khách lớn đặt ra yêu cầu về một hệ sản phẩm đủ đa dạng, có khả năng đáp ứng những nhu cầu khác nhau của thị trường. Bài toán hợp tác vì thế có thể chuyển dần từ thu hút khách sang cùng nhau thiết kế sản phẩm.

Triển lãm Du lịch Trung Quốc - ASEAN 2026 dành không gian cho trải nghiệm và tiêu dùng văn hóa - du lịch, du lịch quốc tế, trang thiết bị và công nghệ du lịch, sản phẩm văn hóa sáng tạo, kinh tế - thương mại văn hóa, du lịch và điểm đến Quế Lâm.

Triển lãm cũng giới thiệu các thiết bị AI, dịch vụ thông minh phục vụ khách quốc tế và tổ chức những hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp.

Đây là gợi mở đáng chú ý đối với doanh nghiệp Việt Nam. Hợp tác với thị trường Trung Quốc có thể được mở rộng sang lĩnh vực công nghệ du lịch, dịch vụ thông minh và sản phẩm văn hóa sáng tạo.

Những lĩnh vực này tạo thêm không gian để doanh nghiệp hai nước trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và phát triển những sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu của du khách hiện đại.

Cùng với đó, việc các địa phương và doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm tạo điều kiện để đối tác Trung Quốc tìm hiểu cụ thể hơn về điểm đến Việt Nam, dịch vụ và khả năng xây dựng tour.

Gian hàng Việt Nam rộng 108m² được bố trí để quảng bá tổng thể hình ảnh du lịch quốc gia, đồng thời dành không gian cho địa phương và doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, thông tin, hình ảnh và ấn phẩm xúc tiến.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cùng các lãnh đạo, đại biểu tham quan gian hàng du lịch Việt Nam. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Không gian hợp tác rộng hơn cho doanh nghiệp

Nếu hoạt động xúc tiến truyền thống chủ yếu hướng tới quảng bá điểm đến, các sự kiện như Triển lãm Du lịch Trung Quốc - ASEAN mở thêm một lớp kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Các hoạt động giao lưu, hội đàm chuyên ngành, kết nối giao thương và đàm phán hợp tác tại Triển lãm tạo điều kiện để các bên trao đổi cụ thể về nhu cầu thị trường, sản phẩm, dịch vụ và phương thức đưa khách.

Với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội tìm kiếm đối tác phân phối tại Trung Quốc, xây dựng tour chuyên biệt, kết nối các chương trình đưa khách hai chiều và mở rộng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp tại các địa phương của Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, việc ngày càng nhiều người Việt Nam lựa chọn Trung Quốc làm điểm đến cũng mở ra thị trường cho các doanh nghiệp hai nước.

Quan hệ hợp tác vì thế có thể được xây dựng trên nền tảng cân bằng hơn: Việt Nam đón khách Trung Quốc, đồng thời đưa khách Việt Nam sang Trung Quốc thông qua những sản phẩm được hai bên phối hợp xây dựng.

Gian hàng du lịch Việt Nam. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Từ thị trường lớn đến mạng lưới du lịch khu vực

Một lợi thế khác của hợp tác Việt Nam - Trung Quốc nằm ở khả năng mở rộng ra không gian ASEAN. Hội chợ Du lịch Trung Quốc - ASEAN được tổ chức thường niên với vai trò kết nối Trung Quốc và ASEAN; trong không gian ấy, Việt Nam có điều kiện phát huy vị trí của một điểm đến đồng thời là cầu nối giữa các thị trường.

Năm hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 vì thế có thể trở thành khoảng thời gian thuận lợi để chuyển những cuộc gặp tại các diễn đàn du lịch thành các chương trình hợp tác cụ thể: tăng kết nối giao thông, xây dựng tour liên tuyến, phát triển sản phẩm mới, mở rộng giao lưu văn hóa và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.

Triển lãm Du lịch Trung Quốc - ASEAN 2026 tại Quế Lâm cho thấy một thị trường lớn đang được mở ra theo nhiều lớp: khách du lịch, doanh nghiệp, sản phẩm, công nghệ và kết nối khu vực.

Với Việt Nam, cơ hội nằm ở khả năng biến lợi thế gần gũi về địa lý và văn hóa thành những sản phẩm có sức cạnh tranh, những tuyến du lịch có tính liên kết và những quan hệ hợp tác có giá trị lâu dài.

Khi dòng khách giữa hai nước ngày càng vận động theo cả hai chiều, quan hệ du lịch Việt Nam - Trung Quốc cũng có thêm nền tảng để phát triển theo hướng sâu hơn.

Đó là từ trao đổi khách sang cùng kiến tạo sản phẩm, quảng bá điểm đến sang hợp tác kinh doanh và kết nối song phương mở rộng thành mạng lưới liên kết Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: BTC