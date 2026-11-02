Triển lãm du học Malaysia mở rộng cơ hội học tập cho thế hệ trẻ Việt Nam

Toàn cảnh Triển lãm du học Malaysia 2026. (Ảnh: MINH DUY)

Triển lãm du học Malaysia tại Hà Nội do Cơ quan dịch vụ giáo dục toàn cầu Malaysia (EMGS), đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục đại học Malaysia, phối hợp Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam tổ chức.

Sự kiện quy tụ 10 cơ sở giáo dục danh tiếng hàng đầu Malaysia, bao gồm Đại học Putra Malaysia, Đại học Tunku Abdul Rahman, Đại học Quản lý và Công nghệ Tunku Abdul Rahman, Tập đoàn Giáo dục BAC, Đại học Công nghệ và Đổi mới châu Á-Thái Bình Dương, Đại học Đa phương tiện, Trung tâm Ngôn ngữ EMS, Đại học UCSI, Trung tâm Ngôn ngữ ERICAN và Đại học Công nghệ Swinburne phân hiệu Sarawak.

Triển lãm thu hút đông đảo học sinh, sinh viên có nhu cầu du học tại môi trường quốc tế với chi phí phù hợp. (Ảnh: MINH DUY)

Sự kiện mở ra không gian tư vấn trực tiếp và chuyên sâu cho phụ huynh cùng học sinh, sinh viên Việt Nam về các lộ trình học tập đa dạng từ chương trình dự bị tiếng Anh, dự bị đại học, cao đẳng, đại học cho đến các chương trình sau đại học.

Đặc biệt, các đại diện tuyển sinh mở ra cơ hội du học khi xét duyệt hồ sơ trực tiếp tại chỗ, trao tặng nhiều suất học bổng hấp dẫn, cung cấp thông tin toàn diện giúp người học tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí chuẩn bị du học.

Chủ tịch EMGS Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie tại lễ khai mạc. (Ảnh: MINH DUY)

Phát biểu tại phiên khai mạc Triển lãm, Chủ tịch EMGS Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie cho biết: Trong năm 2025, EMGS đã tiếp nhận 635 hồ sơ đăng ký mới từ sinh viên Việt Nam, tăng gấp ba lần so với con số 177 hồ sơ vào năm 2022.

Tính chung trong giai đoạn từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 9/2026, tổng số hồ sơ sinh viên Việt Nam nộp qua hệ thống EMGS đã đạt mức 2.712 hồ sơ.

Điều này khẳng định Việt Nam là thị trường ưu tiên hàng đầu và là đối tác chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển giáo dục quốc tế của Malaysia.

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan chia sẻ tại buổi triển lãm. (Ảnh: MINH DUY)

Phát biểu khai mạc tại triển lãm, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan, đã nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai quốc gia cùng nằm trong “đại gia đình ASEAN”.

Đại sứ khẳng định giáo dục là quá trình xây dựng những nhịp cầu tri thức, niềm tin và sự thấu hiểu sâu sắc giữa con người với con người. Những trải nghiệm học tập thực tế tại Malaysia sẽ giúp các bạn trẻ Việt Nam thấu hiểu văn hóa, cách tư duy của bạn bè quốc tế, từ đó vun đắp tình đoàn kết và chuẩn bị nền tảng vững chắc để cùng giải quyết các thách thức chung của khu vực như chuyển đổi số, an ninh lương thực hay bảo vệ môi trường.

Sự kiện quy tụ 10 cơ sở giáo dục danh tiếng hàng đầu Malaysia. (Ảnh: MINH DUY)

Tiếp nối thông điệp của Đại sứ, Chủ tịch EMGS khẳng định mục tiêu của hội thảo là mang lại thông tin minh bạch, rõ ràng về chất lượng đào tạo, các khoản chi phí cũng như chính sách hỗ trợ toàn diện.

Malaysia mang đến môi trường học tập quốc tế chất lượng cao, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với mức chi phí vô cùng hợp lý trong một không gian an toàn, thân thiện và đa văn hóa.

Đây là dịp để học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận thông tin du học tại Malaysia một cách trực tiếp và toàn diện nhất. (Ảnh: MINH DUY)

Bên cạnh đó, Cơ quan dịch vụ giáo dục toàn cầu Malaysia nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng sinh viên trong suốt hành trình học tập. Ông Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie cho biết, Malaysia là quốc gia duy nhất trên thế giới thành lập Trung tâm đón tiếp sinh viên quốc tế (ISAC) hoạt động 24/7 tại Nhà ga số 1 và số 2 của Sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

“Sinh viên khi đặt chân đến Malaysia sẽ được chào đón tại lối đi ưu tiên, được hướng dẫn tận tình để nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập cảnh, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho gia đình tại quê nhà”, Chủ tịch EMGS chia sẻ.

Đại sứ Malaysia đánh giá cao vai trò của giáo dục và giới trẻ trong việc thúc đẩy một cộng đồng ASEAN hiểu biết và kết nối lẫn nhau. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ với Báo Nhân Dân, Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giáo dục trong bối cảnh Việt Nam và Malaysia chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ khẳng định giáo dục chính là công cụ hiệu quả nhất để hiện thực hóa tầm nhìn này thông qua việc giao lưu thế hệ trẻ, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN phát triển năng động, tự cường và gắn kết theo Tầm nhìn ASEAN 2045.

Trả lời câu hỏi về các lĩnh vực hợp tác trọng điểm trong tương lai, Đại sứ Malaysia chỉ ra rằng hai nước có tiềm năng hợp tác lớn trong các ngành công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, chuyển đổi số, tự động hóa và năng lượng bền vững.

Việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong các ngành này sẽ giúp cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của cả hai quốc gia và toàn khu vực.

Giải thích lý do khiến Malaysia trở thành điểm đến du học nổi bật vượt trội so với các quốc gia khác, Chủ tịch EMGS đã phân tích những ưu thế cạnh tranh vượt bậc về mặt chi phí.

Theo đó, chi phí du học tại Malaysia chỉ bằng khoảng 30% so với chi phí học tập tại Mỹ, Anh hay Australia, trong khi chất lượng bằng cấp hoàn toàn tương đương. Malaysia hiện sở hữu 5 trường đại học nằm trong top 160 và 28 trường nằm trong top 1.000 trên bảng xếp hạng đại học thế giới QS.

Bảng xếp hạng đại học thế giới QS (QS World University Rankings) là bảng xếp hạng thường niên về thứ hạng các trường đại học trên toàn thế giới do tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds có trụ sở tại Anh Quốc thực hiện. Đây là một trong ba bảng xếp hạng đại học uy tín và có tầm ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu, bên cạnh Times Higher Education và Academic Ranking of World Universities.

Sự kiện triển lãm thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ với những mong muốn và định hướng nghề nghiệp tại Đông Nam Á. Bạn Lê Đức Thành, 21 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Kỹ thuật y sinh tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết bạn biết đến chương trình thông qua bạn bè và mạng xã hội.

Chuẩn bị bước vào năm cuối đại học, Thành chủ động tìm kiếm các cơ hội du học sau đại học. Lý do Thành quan tâm đến Malaysia là vì quốc gia này nằm trong khối ASEAN, khoảng cách địa lý gần Việt Nam, thuận tiện cho việc di chuyển, sắp xếp công việc học tập và thăm hỏi gia đình.

Sinh viên Lê Đức Thành, 21 tuổi, Trường đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)

Cùng chung định hướng học tập tại môi trường quốc tế, bạn Bùi Xuân Phước, 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trường đại học Giao thông vận tải, chia sẻ đang cân nhắc giữa hai lựa chọn du học tại Malaysia hoặc tại một quốc gia Đông Bắc Á.

“Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ, tôi có xu hướng thiên về quyết định sẽ đi du học tại Malaysia bởi môi trường sống phát triển năng động, vị trí địa lý gần gũi, nét tương đồng về văn hóa và chi phí hợp lý với sinh viên Việt Nam”, bạn Bùi Xuân Phước chia sẻ.