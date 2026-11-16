Triển lãm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong đào tạo

Các đại biểu trải nghiệm trực tiếp các thiết bị AI được ứng dụng trong giáo dục và đào tạo.

Sự kiện thiết thực hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Triển lãm giới thiệu các thành tựu nổi bật trong giảng dạy, đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời tạo không gian kết nối, trải nghiệm học thuật giữa cán bộ, giảng viên, sinh viên và khách tham quan.

Các gian trưng bày giới thiệu nhiều công trình khoa học, sản phẩm công nghệ, mô hình thực nghiệm, thiết bị dạy học, phần mềm, học liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp có khả năng ứng dụng, chuyển giao vào thực tiễn. Qua đó, các đơn vị thể hiện thế mạnh nghiên cứu và năng lực đổi mới sáng tạo.

Giới thiệu về các thành tựu nổi bật trong giảng dạy, đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số.

Triển lãm cũng giới thiệu những ý tưởng, hướng nghiên cứu và sản phẩm đang được phát triển, tập trung vào 3 chủ đề: “Đổi mới đào tạo - Khơi nguồn sáng tạo”; “Nghiên cứu khoa học - Kiến tạo giá trị”; “Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số - Kết nối tương lai”.

Theo Ban Tổ chức, triển lãm không chỉ giới thiệu những kết quả đã đạt được mà còn thể hiện định hướng đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ chiều 16/11 đến hết ngày 18/11/2026, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Minh Phong