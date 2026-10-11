Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, ngày 11/10 đã diễn ra triển lãm “Doanh nghiệp Việt - Kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước”, nhằm giới thiệu những sản phẩm, thành tựu và dấu ấn phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

VCCI tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Với quy mô khoảng 25 gian hàng tiêu biểu, triển lãm quy tụ các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như: TH Truemilk, Sabeco, Tổng công ty May 10, Gốm sứ Minh Long, Piaggio,... Đây là những doanh nghiệp đại diện cho các lĩnh vực khác nhau, từ thực phẩm, đồ uống đến dệt may, gốm sứ, góp phần tạo nên sự đa dạng cho không gian trưng bày.

Gian hàng của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tại triển lãm.

Thông qua các gian hàng, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm, hình ảnh thương hiệu, mô hình sản xuất, kinh doanh và những thành tựu trong quá trình phát triển. Qua đó, triển lãm góp phần phản ánh sự năng động, khả năng thích ứng và nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Không chỉ là hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm còn tạo không gian để các doanh nghiệp giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Sự hiện diện của các thương hiệu đến từ nhiều ngành hàng cũng góp phần làm nổi bật vai trò của doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu Việt.

Gian hàng của May 10 tại triển lãm.

Triển lãm được tổ chức trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị.

Chuỗi sự kiện được VCCI tổ chức nhằm triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới, đồng thời chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Với sự góp mặt của các doanh nghiệp, thương hiệu tiêu biểu, triển lãm “Doanh nghiệp Việt - Kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước” được kỳ vọng góp phần quảng bá sản phẩm, nâng cao vị thế thương hiệu Việt, đồng thời lan tỏa tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới.