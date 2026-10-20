Triển lãm điêu khắc Việt - Nhật 'Đối thoại' - cuộc hội ngộ nghệ thuật đặc sắc

Sáng tác của tác giả Trần Trọng Tri. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, triển lãm lần đầu tiên được tổ chức tại Kanagawa, với sự phối hợp giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và chính quyền tỉnh Kanagawa. Sự kiện giới thiệu hơn 30 tác phẩm của các nghệ sĩ hai nước, trong đó có 26 tác phẩm của 13 nhà điêu khắc đương đại Việt Nam thuộc nhiều thế hệ - những tên tuổi đã định hình ngôn ngữ nghệ thuật riêng và ghi dấu ấn cá nhân rõ nét trong đời sống mỹ thuật Việt đương thời.

Tác phẩm “Bóng núi” của tác giả Lương Trịnh. Ảnh: TTXVN phát

Triển lãm “Đối thoại” thể hiện sự phong phú trong việc khai thác chất liệu, từ độ đầm nặng của đá, tính phản chiếu của kim loại, sự mộc mạc của gỗ, bề mặt giàu biểu cảm của gốm thủ công cho đến những kế thừa chất liệu truyền thống gỗ phủ sơn, sơn đắp hay sự biến hóa linh hoạt của những tổ hợp đa chất liệu.

Tác phẩm “Không gian của núi” của tác giả Lê Lạng Lương. Ảnh: TTXVN phát

Các tác phẩm kích thước nhỏ kéo người xem vào một không gian thưởng thức gần gũi, nơi ý tưởng sáng tạo và kỹ thuật tạo hình được cô đọng tối đa. Dù theo đuổi ngôn ngữ biểu tượng giàu chất thơ hay các cấu trúc hình học tối giản, mỗi sáng tạo đều mang đến những suy tư sâu lắng về con người, thiên nhiên và cuộc sống.

Sáng tác của tác giả Trần Trọng Tri. Ảnh: TTXVN phát

Đặt cạnh nhau, các tác phẩm tạo nên một cuộc đối thoại đa chiều giữa các thế hệ, đối thoại về ngôn ngữ, chất liệu và quan niệm tạo hình, mang lại cái nhìn chân thực về điêu khắc Việt Nam đương đại. Từ đá, gỗ, kim loại đến gốm và nhiều chất liệu khác, mỗi tác phẩm điêu khắc đặc sắc kể một câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ hình khối, mở ra những góc nhìn mới mẻ về con người, thiên nhiên và cuộc sống.

"Tác phẩm “Sen đôi” của tác giả Lê Thị Hiền. Ảnh: TTXVN phát

Không chỉ tôn vinh sự đa dạng trong phong cách thể hiện, triển lãm “Đối thoại” còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Triển lãm mở cửa miễn phí cho tất cả các khách tham quan tại Tòa nhà Chính quyền tỉnh Kanagawa, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.