Triển lãm 'Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội' lần thứ 9- kết nối sáng tạo hai miền Nam Bắc

Khách tham quan triển lãm

Không chỉ là dịp giới thiệu những sáng tác mới, triển lãm còn mở ra không gian gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp, góp phần kết nối và thúc đẩy hoạt động sáng tạo điêu khắc đương đại Việt Nam.

Trong số 36 nghệ sĩ tham gia, có 17 nhà điêu khắc đến từ Hà Nội và 19 nhà điêu khắc đến từ TPHCM. Sự hiện diện của các thế hệ nghệ sĩ cùng những sáng tác khác nhau tạo nên diện mạo đa dạng cho triển lãm. Từ đá, gỗ, kim loại, thạch cao, gốm đến các vật liệu tổng hợp và những thử nghiệm mới, các tác phẩm cho thấy sự phong phú trong lựa chọn chất liệu, ngôn ngữ tạo hình và cách tiếp cận nghệ thuật.

Khách tham quan triển lãm

Đáng chú ý, triển lãm đặt các khuynh hướng sáng tác trong sự gặp gỡ và đối thoại: giữa hiện đại với đương đại, hàn lâm với phá cách, cổ điển với thể nghiệm. Những khác biệt trong tư duy và phương thức biểu đạt của nghệ sĩ hai miền không tạo nên sự tách biệt, mà trở thành chất liệu cho quá trình trao đổi, học hỏi và mở rộng khả năng sáng tạo.

Được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2010, chuỗi triển lãm “Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội” đã trải qua 9 lần trưng bày luân phiên tại hai thành phố. Theo nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn, mục tiêu xuyên suốt của hoạt động này không đơn thuần là giới thiệu tác phẩm, mà còn tạo cơ hội để những người làm nghề nhìn lại sáng tác của nhau, từ đó tìm kiếm hướng thay đổi và hoàn thiện chuyên môn. Việc duy trì triển lãm định kỳ hai năm một lần, dù còn nhiều khó khăn, cho thấy nỗ lực gìn giữ một không gian sinh hoạt nghề nghiệp có tính kết nối lâu dài.

Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm.

Nhà điêu khắc Thái Nhật Minh cũng nhìn nhận, quá trình hoạt động của triển lãm đã tạo động lực và điểm tựa cho nghệ sĩ điêu khắc tại Việt Nam. Đây là nơi duy trì sự gắn kết giữa nghệ sĩ hai miền, đồng thời tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về công việc sáng tác.

Bên cạnh giá trị kết nối, triển lãm còn gợi mở vai trò của giao lưu chuyên môn trong phát triển nghệ thuật điêu khắc. Với đặc thù kết hợp giữa tư duy tạo hình, kỹ thuật và nghiên cứu vật liệu, điêu khắc đòi hỏi sự trao đổi liên ngành và quá trình thử nghiệm liên tục. Vì vậy, những cuộc gặp gỡ, giao lưu không chỉ làm phong phú đời sống mỹ thuật mà còn góp phần khuyến khích các tìm tòi, thể nghiệm mới.

Qua 9 lần tổ chức, “Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội” từng bước khẳng định ý nghĩa của một không gian sinh hoạt nghệ thuật bền bỉ, nơi các nghệ sĩ có thể chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những khác biệt và tiếp thêm động lực sáng tạo. Việc tiếp tục duy trì hoạt động này cũng mở ra cơ hội để các thế hệ nhà điêu khắc trẻ tham gia, kế thừa và phát triển những kết nối nghề nghiệp giữa hai miền.