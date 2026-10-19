Triển lãm 'Đi tiếp con đường của cha' mở chặng hai tại Hà Nội

Nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng là con trai cả của cố họa sỹ Hồng Vân - nguồn cảm hứng làm nên triển lãm. (Ảnh: Vietnam+)

​Sau đợt trưng bày đầu tiên tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hồi đầu tháng 10, triển lãm mang tên "Đi tiếp con đường của cha" được tổ chức đợt hai tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Sự kiện tiếp tục giới thiệu các tác phẩm của hai anh em nghệ sỹ Nguyễn Hồng Hưng và Maj Trang Olson (Nguyễn Thị Mai Trang), cùng nghệ sỹ khách mời là bà Anna-Theresé Svartvadet từ Thụy Điển.

Anh em nghệ sỹ Nguyễn Hồng Hưng (sinh năm 1952) và Maj Trang Olson (sinh năm 1956) là hai trong số bảy người con của cố họa sỹ Hồng Vân - một nghệ sỹ Hà thành chuyên theo đuổi các đề tài dân gian Việt Nam, quê hương, đất nước và con người.

"Chờ tin tốt" của nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Dưới cùng mái nhà trên con phố Trần Nhật Duật, Hà Nội, đam mê của người cha trở thành “dưỡng chất" nuôi lớn tình yêu nghệ thuật ở các con, để rồi một cách tự nhiên nhất, tạo không gian để phát triển tình yêu ấy theo một cách riêng.

Người con cả Nguyễn Hồng Hưng dường như nối tiếp cảm hứng dân gian của cha một cách rõ nét nhất. Tại triển lãm, ông mang đến loạt tác phẩm điêu khắc nổi bật như "Tiên Dung Chử Đồng Tử" (giải nhì Triển lãm điêu khắc toàn quốc giai đoạn 10 năm 1983-1990), "Phật Thích ca," "Người mẹ" và "Chờ tin tốt." Bên cạnh đó là loạt đĩa gốm mang phong cách nghệ thuật thủy mặc.

Trong suốt sự nghiệp, ông theo đuổi một quan điểm nghệ thuật nhất quán: chỉ làm những gì bản thân yêu thích và thích những gì mình làm, không màng thị hiếu, danh vọng.

Nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhận xét Nguyễn Hồng Hưng là một nghệ sỹ Việt đa tài, nổi bật ở những đường nét phóng khoáng, mạnh mẽ và đặc trưng.

Ngoài sáng tác nghệ thuật, tác giả Nguyễn Hồng Hưng còn nghiên cứu và viết sách, cũng như tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là tác giả hai cuốn "Nguyên lý Design thị giác" và "Bố cục thị giác" (Nhà xuất bản Dân Trí).

Bà Maj Trang Olson và người bạn Thụy Điển Anna-Theresé Svartvadet tại triển lãm. (Ảnh: Vietnam+)

Trong khi người anh nối dài hành trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn Việt, thì người em Mai Trang lại phát triển sáng tác trong không gian giao thoa giữa Á và Âu.

Năm 1990, bà Mai Trang định cư tại Thụy Điển rồi tự học hội họa và sáng tác với nghệ danh Maj Trang Olson. Ký ức về Hà Nội, ảnh hưởng nghệ thuật từ người cha Hồng Vân đã khơi dậy tình yêu cái đẹp, cảm xúc với những gì rạo rực và giàu sức sống.

Maj Trang Olson bên bức họa do ông Bùi Xuân Phái thực hiện. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nữ họa sỹ còn được biết đến là người mẫu cuối cùng được Bùi Xuân Phái vẽ chân dung. Bức vẽ được thực hiện cuối tháng 3/1988, chỉ khoảng 3 tháng trước khi danh họa qua đời vì ốm bệnh. Với bà, cố họa sỹ Bùi Xuân Phái vừa là người thầy đáng kính, vừa như người cha thứ hai trên hành trình làm nghệ thuật.

Ở triển lãm lần này, bà Maj Trang Olson còn giới thiệu người bạn Thụy Điển Anna-Theresé Svartvadet đến với công chúng Hà Nội.

Bà Anna-Theresé Svartvadet cho rằng nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng chính là công cụ phá bỏ đường biên, tạo dựng những nhịp cầu cảm xúc.

Theo đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam, đây là lần đầu có một cuộc giao lưu Việt Nam-Thụy Điển tại nhà triển lãm của hội, mở ra hy vọng sẽ có thêm ngày càng nhiều các cuộc trao đổi văn hóa liên quốc gia khác.

Triển lãm "Đi tiếp con đường của cha" đợt hai kéo dài từ nay đến hết Chủ nhật ngày 25/10./.

Góc tranh rực rỡ, giàu sức sống của hai nữ nghệ sỹ. (Ảnh: Vietnam+)