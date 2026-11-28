Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các vị đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Triển lãm tôn vinh lịch sử điện ảnh Việt Nam và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc nhân ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời truyền tải hình ảnh Hà Nội nghìn năm văn hiến, đa dạng, thay đổi theo thời gian qua góc nhìn của các nhà làm phim. Triển lãm cũng giới thiệu, quảng bá các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu lấy bối cảnh Thủ đô, cũng như kết nối công chúng với lịch sử, văn hóa và giá trị nghệ thuật điện ảnh Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội đến du khách và công chúng quốc tế.

Các đại biểu trong nước và quốc tế dự Triển lãm.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, trong bối cảnh triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò vừa là lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, vừa là ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh mềm quốc gia.

Với ý nghĩa đó, Triển lãm “Dấu ấn Nghệ sĩ nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” là hoạt động có giá trị thiết thực trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Thông qua gần 200 hình ảnh được tuyển chọn, giới thiệu dấu ấn của 8 kỳ Liên hoan phim cùng chân dung, sự nghiệp và những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu gắn với tên tuổi các Nghệ sĩ nhân dân, triển lãm đã tái hiện một phần hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh Thủ đô Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử.

Một góc trưng bày của Triển lãm.

Triển lãm gồm 3 chủ đề: “Giới thiệu không gian nhận diện HANIFF”, “Nghệ sĩ Nhân dân với tác phẩm điện ảnh về Hà Nội”, và “Trưng bày poster phim Việt Nam đương đại”.

Ở chủ đề “Giới thiệu không gian nhận diện HANIFF”, triển lãm giới thiệu bộ nhận diện chính thức của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, gồm logo, khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển” và poster chính thức.

Triển lãm trưng bày hình ảnh bộ nhận diện từ lần thứ I đến lần thứ VIII, đồng thời nhìn lại hành trình phát triển của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, qua việc tái hiện những dấu mốc đáng nhớ trong nỗ lực kết nối điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn của những người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế.

Ở chủ đề “Nghệ sĩ Nhân dân với tác phẩm điện ảnh về Hà Nội”, triển lãm trưng bày chân dung các Nghệ sĩ Nhân dân ở ba thể loại: phim hoạt hình, phim truyền và phim tài liệu. Các Nghệ sĩ xuất sắc như Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Mạnh Lân, Nghệ sĩ Nhân dân Hải Ninh, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh, Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Đình Hạc, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Văn Thủy, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Diệp… cùng nhiều đạo diễn, diễn viên, họa sĩ thiết kế mỹ thuật, nhà làm phim tài năng khác đã làm nên những tác phẩm điện ảnh gắn với Hà Nội đều được tôn vinh tại triển lãm.

Ở chủ đề “Trưng bày poster phim Việt Nam đương đại”, triển lãm giới thiệu poster 30 bộ phim Việt Nam đương đại (gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn) được chọn trình chiếu trong Chương trình toàn cảnh của Liên hoan phim năm nay.