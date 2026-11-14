Hội chợ OCOP và triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026” diễn ra từ ngày 10 - 15/11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm TP Quảng Ninh.

Hội chợ có quy mô 200 gian hàng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trong và ngoài thành phố.

Trong đó, có 119 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Quảng Ninh; 50 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước;

Sản phẩm Trà Hoa Vàng vinh dự đạt chứng nhận OCOP 5 Sao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành, khẳng định tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và chất lượng vượt trội, được trưng bày tại hội chợ.

5 gian hàng của doanh nghiệp đến từ 3 tỉnh Bắc Lào; 16 gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc sắc và 10 gian hàng ẩm thực, đặc sản vùng miền.

Điểm nhấn của “Sắc thu Quảng Ninh 2026” là tăng cường kết nối hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá, phát triển du lịch.

Các ấn phẩm xúc tiến thương mại giới thiệu hội chợ, hình ảnh, chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và thông tin đơn vị cung ứng được xây dựng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phục vụ hoạt động quảng bá tại các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ.

Tại gian hàng của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Á Group trưng bày các sản phẩm Sâm Ngọc Linh Măng Bút như: Sâm Ngọc Linh Măng Bút tươi; Trà Sâm Ngọc Linh Măng Bút; Sâm Ngọc Linh Đan Măng Bút; Sâm Ngọc Linh thái lát sấy khô; Sâm Ngọc Linh Măng Bút ngâm mật ong và các set quà Sâm Ngọc Linh Măng Bút.

Hội chợ có sự tham gia của các KOC tổ chức livestream sản phẩm trên nền tảng số như: TikTok, Facebook, giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tại các gian hàng. Qua đó, góp phần đưa hình ảnh hội chợ, sản phẩm OCOP và các dịch vụ du lịch Quảng Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng, du khách trong nước và quốc tế.

Hội chợ OCOP và Triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026” nhằm cụ thể hóa chủ trương kích cầu tiêu dùng gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP Quảng Ninh”.

Đồng thời, hội chợ này sẽ tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và xây dựng tuyến kết nối giữa sản phẩm địa phương, dịch vụ và điểm đến.