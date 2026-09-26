Triển lãm 'Cười'của họa sĩ Giang Phong: Khi nụ cười là tia sáng soi qua khoảng tối nhân sinh

Người tham dự thưởng lãm tác phẩm của họa sĩ Giang Phong

Sự kiện khai mạc diễn ra vào lúc 18 giờ thứ Sáu, ngày 25-9-2026 tại không gian 3B Gallery (số 38/6i Nguyễn Văn Trỗi, P.Cầu Kiệu, TP.HCM), thu hút đông đảo đồng nghiệp, giới mộ điệu và những người yêu thích hội họa tham dự.

Nói về chặng đường 20 năm đã qua, họa sĩ Giang Phong không giấu được sự xúc động và niềm hạnh phúc. Anh cho biết cơ duyên đưa anh đến với mỹ thuật bắt đầu sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thời điểm đó, anh may mắn gặp được những người thầy, người bạn đáng kính đã tận tình dẫn dắt, kết duyên anh với hội họa để tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tác trong thế giới tâm hồn.

Họa sĩ Giang Phong giới thiệu các tác phẩm tại triển lãm "Cười"

Trải qua nhiều lĩnh vực từ nhiếp ảnh, thư pháp cho đến báo chí (anh từng là cựu phóng viên của Báo Giác Ngộ), nghệ thuật đối với Giang Phong không chỉ dừng lại ở kỹ thuật hay mảng màu, mà là hành trình quan sát và chiêm nghiệm nhân sinh. Tiếp nối thành công của các triển lãm cá nhân trước đó như “Đà Lạt phố” (2024) hay “Vó ngựa phong sương” (2026), sự trở lại lần này tại mảnh đất Sài Gòn mang một ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng đối với người nghệ sĩ này.

Đến với triển lãm “Cười”, người thưởng lãm bắt gặp một không gian nghệ thuật chan hòa tình người qua bộ sưu tập tranh chân dung độc đáo. Dưới lăng kính quan sát của Giang Phong, nụ cười không chỉ đơn thuần tồn tại trên bờ môi, mà đó là "tia sáng chiếu soi qua những khoảng tối trong cuộc đời mỗi con người", như lời của chính tác giả chia sẻ tại buổi triển lãm.

Tác phẩm Đạt Ma Sơ Tổ được trưng bày tại triển lãm

Bằng loại tranh sơn dầu, họa sĩ đã khắc họa những nụ cười lặng lẽ, sâu lắng qua hình ảnh của những người bạn, người anh, người chị, người em và những nhân vật hữu duyên trong đời. Từng nét vẽ phác họa không chỉ bắt trọn thần thái bên ngoài, mà còn chuyển tải nguồn năng lượng tích cực, sự an lạc nội tâm.

"Tôi xin chân thành cảm ơn những nhân vật đã đồng ý làm mẫu vẽ, cho phép tôi được phác họa và chia sẻ những cảm xúc, nụ cười của họ. Tôi ước mong rằng trong suốt chặng đường đời về sau, những nụ cười ấy sẽ luôn đồng hành và tiếp thêm động lực cho công việc sáng tác của tôi.", họa sĩ Giang Phong bộc bạch tại buổi lễ khai mạc.

Bạn bè, người thân đến chia vui cùng họa sĩ Giang Phong

Được biết, triển lãm "Cười" mở cửa tự do cho khách tham quan và sẽ diễn ra đến hết ngày 29-9-2026, tại không gian 3B Gallery (số 38/6i Nguyễn Văn Trỗi, P.Cầu Kiệu, TP.HCM).

Họa sĩ Giang Phong (tên thật Phan Quang Vinh, sinh năm 1972 tại Nha Trang - Khánh Hòa), là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng và Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư họa Bảo Lộc. Anh bắt đầu sáng tác mỹ thuật từ năm 1999, miệt mài không ngừng nghỉ, đến nay, họa sĩ Giang Phong đã có 6 triển lãm cá nhân về thư họa và hội họa: Nghệ thuật thư pháp (2000), Lời Phật dạy (thư họa - 2008), Nghệ thuật thư pháp (2016), Quán tự tại (thư họa - 2024), Đà Lạt phố (2024), Vó ngựa phong sương (2026); đồng thời tham gia 8 triển lãm tập thể trong nước.