Triển lãm cuộc thi “Theo bước di sản cộng đồng 2026”
Từ những giá trị văn hóa truyền thống đến các sản phẩm ứng dụng trong đời sống, triển lãm cuộc thi “Theo bước di sản cộng đồng 2026” tại Hội quán Phúc Kiến, Hà Nội giới thiệu 9 thiết kế xuất sắc. Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, sự kiện góp phần tìm hướng đi mới, đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển sinh kế bền vững.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trien-lam-cuoc-thi-theo-buoc-di-san-cong-dong-2026-246261126215019674.htm