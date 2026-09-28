Triển lãm 'Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Những dấu ấn còn mãi'

Đại diện lãnh đạo Bảo tàng Đà Nẵng, phường Tam Kỳ và Ban Giám hiệu Trường THCS Tam Kỳ thực hiện nghi thức cắt băng khai trương triển lãm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Triển lãm giới thiệu gần 100 hình ảnh, tư liệu lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng, giúp học sinh tìm hiểu những dấu mốc quan trọng từ quê hương, khoa cử, phong trào Duy Tân, những năm tháng ở Côn Đảo, quá trình làm báo Tiếng Dân đến thời gian cụ gánh vác trọng trách trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nội dung triển lãm được chia thành 4 chủ đề chính, gồm: “Từ mạch nguồn chí lớn”, “Từ phong trào Duy Tân đến diễn đàn dân biểu”, “Tiếng Dân và khí tiết người làm báo”, “Một lòng phụng sự Tổ quốc”.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Tam Kỳ (bìa trái) tặng hoa chúc mừng triển lãm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình lịch sử - Huỳnh Thúc Kháng - Khí phách xứ Quảng”, học sinh được tham gia các hoạt động tìm hiểu kiến thức, tương tác, trải nghiệm và thử thách theo tinh thần “Học mà chơi - Chơi mà học”.

Qua đó, lịch sử về cụ Huỳnh Thúc Kháng được truyền tải bằng hình thức trực quan, sinh động giúp học sinh tiếp cận gần hơn với cuộc đời, tư tưởng và những đóng góp của cụ.

Lãnh đạo phường Tam Kỳ tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành thực hiện triển lãm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng Phan Châu Trinh và Trần Quý Cáp là những chí sĩ tiêu biểu của phong trào Duy Tân ở Quảng Nam. Tinh thần Duy Tân mà cụ Huỳnh và những người đồng chí hướng theo đuổi được thể hiện qua tư tưởng “Khai dân trí - Chấn dân khí - Hậu dân sinh”.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), được tổ chức tại Trường THCS Tam Kỳ (phân hiệu 2), ngôi trường từng mang tên cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Cán bộ Bảo tàng Đà Nẵng thuyết minh về cuộc đời, thân thế và những cống hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng với phong trào cách mạng Việt Nam. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thông qua hoạt động, Bảo tàng Đà Nẵng mong muốn góp phần đưa lịch sử, văn hóa địa phương đến gần hơn với học sinh; đồng thời tăng cường phối hợp với nhà trường trong giáo dục lịch sử bằng các hình thức học tập, trải nghiệm phong phú.

Gần 100 hình ảnh, tư liệu lịch sử được trưng bày, giới thiệu với học sinh Trường THCS Tam Kỳ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Học sinh Trường THCS Tam Kỳ tìm hiểu câu chuyện lịch sử về cụ Huỳnh Thúc Kháng thông qua hình ảnh, tư liệu triển lãm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Bên cạnh học sinh, buổi triển lãm nhận được sự quan tâm của cán bộ, giáo viên Trường THCS Tam Kỳ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Triển lãm càng ý nghĩa khi được tổ chức ngay ngôi trường từng mang tên cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Học sinh Trường THCS Tam Kỳ hào hứng tham gia các hoạt động tìm hiểu kiến thức, tương tác, trải nghiệm và thử thách theo tinh thần “Học mà chơi - Chơi mà học”. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC