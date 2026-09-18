Triển lãm công nghệ OCTF: Xu hướng 'thông minh hóa' đang lan rộng từ công nghiệp sang đời sống

Các doanh nghiệp tham dự sự kiện triển lãm tập trung vào 5 nhóm công nghệ nổi bật, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật, thiết bị thông minh, công nghệ năng lượng mới và các giải pháp số phục vụ đô thị thông minh. Đây đều là những lĩnh vực đang đóng vai trò then chốt trong quá trình xây dựng nền kinh tế số, giúp tối ưu hóa sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp Trung Quốc mang đến triển lãm nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, từ robot dịch vụ, hệ thống tự động hóa đến các nền tảng AI phục vụ phân tích dữ liệu và điều hành thông minh. Bên cạnh đó là các thiết bị gia dụng và thiết bị cá nhân tích hợp công nghệ mới, cho thấy xu hướng “thông minh hóa” đang lan rộng từ công nghiệp sang đời sống hàng ngày./.