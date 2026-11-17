Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản quyết định kéo dài thời gian tổ chức Triển lãm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2026.

Triển lãm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2026 sẽ được kéo dài đến 16h ngày 18/11.

Triển lãm diễn ra từ 8h ngày 16/11 đến 16h ngày 18/11/2026 tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, số 1 đường Đỗ Đức Dục, TP Hà Nội.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2026 do Bộ Xây dựng tổ chức.

Với hơn 60 gian hàng giới thiệu các thành tựu, sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiêu biểu của ngành Xây dựng, hoạt động triển lãm đã thu hút đông đảo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và khách tham quan ngay trong ngày đầu tiên.

Việc kéo dài thời gian tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm, công nghệ mới; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, kết nối hợp tác và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Để bảo đảm hoạt động triển lãm diễn ra liên tục, hiệu quả, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia trưng bày chủ động bố trí nhân sự thường trực, duy trì đầy đủ sản phẩm, mô hình, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết đến hết thời gian triển lãm.

Các đơn vị tăng cường giới thiệu, thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm sản phẩm, công nghệ và giải pháp được trưng bày.

Triển lãm quy tụ hơn 60 gian hàng giới thiệu các thành tựu, sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiêu biểu của ngành Xây dựng.

Bộ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc thông tin rộng rãi về thời gian, địa điểm tổ chức; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham quan, tìm hiểu, qua đó thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị.

Đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ, cần chủ động tổ chức cho giảng viên, học sinh, sinh viên tham quan, nghiên cứu, học tập thực tế, kết hợp trao đổi chuyên môn và tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ mới trong đào tạo.

Bộ Xây dựng giao Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia bảo đảm các điều kiện về mặt bằng, không gian trưng bày, hệ thống kỹ thuật, hậu cần, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy trong suốt thời gian triển lãm.

Thông qua hoạt động này, Bộ Xây dựng kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ hơn những kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi phương thức quản lý, sản xuất và phát triển của toàn ngành Xây dựng.