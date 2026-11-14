Triển lãm chuyên đề: Hà Tĩnh - Danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh tự hào là vùng đất "địa linh nhân kiệt", nơi kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học đặc sắc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Tỉnh Hà Tĩnh có 2 danh nhân văn hóa: Đại thi hào Nguyễn Du, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và 5 di sản được UNESCO ghi danh: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Ca trù Cổ Đạm cùng bộ ba di sản tư liệu tại làng Trường Lưu.

Đây không chỉ là niềm tự hào lớn lao của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, mà còn khẳng định vị thế rạng rỡ của văn hóa quê hương núi Hồng-sông La trong kho tàng di sản nhân loại.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững của tỉnh nhà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Bảo tàng Hà Tĩnh dày công nghiên cứu, sưu tầm và tuyển chọn hơn 150 bức ảnh tư liệu tiêu biểu để giới thiệu trong không gian trưng bày hôm nay, nhằm mục đích tái hiện sinh động cốt cách con người Hà Tĩnh, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào quê hương và quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Hà Tĩnh tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày. (Ảnh: NT)

Trong khuôn khổ chương trình, họa sĩ Đỗ Hữu Triết cùng các cộng sự của mình đã trao tặng Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản gồm 20 bức tranh.

Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản gồm 20 bức tranh, kích thước 60x90cm mỗi bức. Được khơi nguồn từ bộ tranh minh họa sách Truyện Thúy Kiều của họa sĩ Mạnh Hưng ấn hành năm 1925, dưới bàn tay tài hoa và tâm huyết phục dựng của họa sĩ Đỗ Hữu Triết cùng cộng sự, từng đường nét đen trắng xưa đã được thổi hồn bằng kỹ thuật pháp lam cung đình Huế.

Mỗi bức tranh là một câu thơ Kiều được chế tác công phu trên cốt đồng, phủ nhiều lớp men màu rực rỡ và nung ở nhiệt độ cao, tạo nên sắc độ vừa cổ kính, sang trọng, vừa mang giá trị tạo hình hội họa độc nhất vô nhị. Sau khi gây tiếng vang lớn tại triển lãm ở Cung An Định (Cố đô Huế), bộ tranh trở về với Hà Tĩnh không chỉ bổ sung một bộ hiện vật quý giá cho bảo tàng, mà còn là biểu tượng cho sự giao thoa tinh hoa giữa hai vùng đất di sản Huế và Hà Tĩnh.