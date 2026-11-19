Triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” kéo dài từ ngày 19-25/11/2026 tại Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2. (Ảnh: ANH QUÂN)

Di sản văn hóa Đà Nẵng là sự kết tinh của những dấu tích lịch sử, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và bản sắc được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Với mong muốn đưa di sản đến gần hơn với công chúng, chuỗi hoạt động lần này không chỉ tạo nên không gian tìm hiểu, giao lưu và trải nghiệm văn hóa mà còn góp phần đưa di sản vượt ra khỏi không gian lưu giữ truyền thống, trở thành một phần sống động trong đời sống cộng đồng, tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa.

Bảo vật quốc gia được giới thiệu tại triển lãm. (Ảnh: ANH QUÂN)

Không gian triển lãm chuyên đề là điểm nhấn nổi bật, đưa công chúng đến gần hơn với những tầng sâu lịch sử và các giá trị tinh hoa văn hóa, mỹ thuật qua ba chuyên đề trọng tâm. Mỗi chuyên đề là một lát cắt riêng, góp phần phác họa bức tranh đa dạng, giàu bản sắc của di sản văn hóa Đà Nẵng qua dòng chảy thời gian.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn giới thiệu những hiện vật được các nhà sưu tập tư nhân trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng. (Ảnh: ANH QUÂN)

Chuyên đề 1 là “Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng”. Kết nối hài hòa giữa hiện vật gốc, hiện vật phiên bản và hệ thống tư liệu hình ảnh liên quan đến công tác khai quật khảo cổ học. Điểm nhấn trung tâm là không gian tôn vinh 3 Bảo vật quốc gia thuộc văn hóa Sa Huỳnh và Champa đang lưu giữ tại Bảo tàng.

Chuyên đề 2 là “Thừa tuyên Quảng Nam – 555 năm mở đất, dựng nghiệp”. Tái hiện sinh động hành trình 555 năm (1471-2026) hình thành, xây dựng và phát triển của vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam xưa và Đà Nẵng ngày nay thông qua hệ thống pano chuyên đề, kết hợp 100 hình ảnh tư liệu.

Chuyên đề 3 là “Từ Bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển”. Dấu ấn từ những bộ sưu tập tư nhân như: Trưng bày 88 cổ vật thuộc bộ sưu tập "Dòng chảy Việt" của nhà sưu tập Phạm Văn Phát và 10 cổ vật dao găm, kiếm ngắn Đông Sơn của nhà sưu tập Lương Hoàng Long. Cạnh đó, chuyên đề 3 giới thiệu 70 hiện vật gốm sứ độc đáo từ tàu đắm Cù Lao Chàm (thế kỷ XV-XVI), hé mở những câu chuyện về hoạt động giao thương hàng hải và sự hưng thịnh của thương cảng Hội An trong lịch sử.

Quang cảnh khai mạc triển lãm. (Ảnh: ANH QUÂN)

Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện chia sẻ, Ba không gian, ba lát cắt lịch sử nhưng cùng gặp nhau ở một câu chuyện chung là hành trình hình thành, phát triển, giao lưu và hội nhập của vùng đất Đà Nẵng qua các thời kỳ. Qua mỗi hiện vật và câu chuyện lịch sử được tái hiện, chiều sâu văn hóa của vùng đất càng được nhận diện rõ nét, niềm tự hào về truyền thống được khơi dậy, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị di sản cho mai sau.

Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Thông qua những hoạt động này, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng mong muốn từng bước xây dựng các chương trình văn hóa thường xuyên; đồng thời mở rộng sự tham gia của cộng đồng, nhà nghiên cứu, nhà sưu tập, nghệ nhân, trường học và các tổ chức xã hội. Đây cũng là định hướng để Bảo tàng Đà Nẵng trong giai đoạn mới không chỉ là nơi lưu giữ ký ức quá khứ mà còn trở thành không gian giáo dục, sáng tạo, kết nối cộng đồng và lan tỏa các giá trị văn hóa; góp phần đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố”, ông Thiện cho hay.

Lễ tiếp nhận hiện vật do hai nhà sưu tập Phạm Văn Phát và Lương Hoàng Long trao tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng. (Ảnh: ANH QUÂN)

Dịp này, hai nhà sưu tập Phạm Văn Phát và Lương Hoàng Long trao tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng những hiện vật cổ. Lễ tiếp nhận thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các nhà sưu tập tư nhân, tiếp nối hành trình đưa những giá trị riêng trở thành di sản chung.